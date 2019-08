vor 43 Min.

CSU besucht mit Kindern Fendt-Betrieb

Kissinger fahren zum Traktorhersteller nach Marktoberdorf

Der Ortsverband der CSU Kissing organisierte im Rahmen des Ferienprogramms für Schulkinder eine Fahrt nach Marktoberdorf zum Hauptsitz des Landmaschinenherstellers Fendt.

Mit dem Bus ging es ab Kissing für die 24 Kinder bereits in der Früh ins Allgäu zum Hauptstandort der Firma. Begleitet wurden die Kinder von Bürgermeister Reinhard Gürtner und seiner Frau, den Gemeinderäten Michael Eder und Reinhard Mayr sowie dem stellvertretenden Ortsvorsitzenden der Jungen Union Kissing Matthias Blank.

Im Fendt Forum begutachtete die Gruppe die neuesten Traktoren und Mähdrescher. Auch das Probesitzen in den Führerhäusern der riesigen Landmaschinen war möglich und kam bei den Kindern, die zwischen sechs und dreizehn Jahre alt waren, gut an. Anhand von originalgetreuen Nachbildungen der Fendt-Landmaschinen stellten die Kinder im Außenbereich in einem Parcours ihre Fahrkünste unter Beweis.

Einige erwarben dabei mit großer Freude einen „Fendt-Führerschein“. Nach dem Mittagessen schauten sich die Kinder und ihre Begleiter einen Film an, der über die verschiedenen Produkte der Firma informierte, ehe sich die Reisegruppe aus Kissing wieder auf den Heimweg machte. (FA)

