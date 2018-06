vor 48 Min.

Collegium Vocale Friedberg singt im Kleinen Goldenen Saal Augsburg

Das Collegium Vocale Friedberg gibt ein Konzert in Augsburg. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Jean Philippe Rameau, Paul Hindemith, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Jake Runestad und Josu Elberdin.

„Mittsommer vocal“ heißt das Programm der Friedberger in Augsburg

A-cappella-Chormusik von der Renaissance bis zur Moderne bietet das Collegium Vocale Friedberg bei einem Gastspiel am Freitag, 22. Juni, im Kleinen Goldenen Saal in Augsburg. „Von klassisch bis schräg“ soll „Mittsommer vocal“ sein.

Auf dem Programm stehen Werke von Jean Philippe Rameau, Paul Hindemith, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Jake Runestad, Josu Elberdin und vielen weiteren Komponisten. Das Ensemble kündigt an: „Wir lassen die Gedanken im Fünf-Viertel-Takt durch den Sommerabend fliegen. Wir besingen die Sterne am nächtlichen Himmel und streifen durch Täler weit und Höhen. Wir servieren als kleinen Muntermacher zwischendurch einen jazzigen Java-Kaffee und hören den säuselnden Abendwinden zu.“ Das Collegium Vocale Friedberg besteht aus rund 30 Sängern; sein Repertoire umfasst viele Epochen und Stilrichtungen. Seit 1999 leitet Bernd-Georg Mettke das Collegium Vocale und hat zusammen mit dem Chor schon viele Konzertprogramme zur Aufführung gebracht. Er war bis 2014 am Lehrstuhl für Musikpädagogik der Universität Augsburg als Akademischer Direktor mit den Schwerpunkten Ensemble- und Chorleitung tätig. Seit 1979 leitet er das Universitätsorchester, das regelmäßig große symphonische Werke aufführt, seit 1986 das von ihm gegründete Augsburger Kammerorchester. (FA)

Termin

Freitag, 22. Juni, 20 Uhr, Kleiner Goldener Saal, Augsburg, Jesuitengasse 12, Karten zu 12 Euro an der Abendkasse oder beim AZ-Kartenservice und bei eventim.de (mit Vorverkaufsgebühr). Mehr unter collegium-vocale-friedberg.de.

