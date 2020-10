vor 17 Min.

Corona in Friedberg: Erzieherin positiv getestet

Eine Erzieherin in Friedberg wurde positiv auf Corona getestet.

Im Friedberger Kindergarten St. Franziskus gibt es einen positiven Corona-Test. Das hat Auswirkungen auf Kinder und Erzieher.

Im Kindergarten St. Franziskus in Friedberg wurde eine Erzieherin positiv auf den Corona-Virus getestet getestet. Wie das Landratsamt am Dienstagnachmittag mitteilt, ist die Frau inzwischen in Quarantäne, ebenso wie 24 Kinder und drei Mitarbeiterinnen (eine nicht im Landkreis wohnhaft)als enge Kontaktpersonen.

Seit Anfang März wurden damit im Landkreis Aichach-Friedberg insgesamt 623 Personen positiv getestet. Davon sind aktuell 61 in Quarantäne, als enge Kontaktpersonen weitere 569. Als genesen gelten 542 Menschen. Die Zahl der Verstorbenen ist mit 20 seit Ende April unverändert. (AZ)

