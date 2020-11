vor 33 Min.

Corona und Krankenpflege in Aichach-Friedberg: Die vergessenen Helden

Die Arbeit in der Alten- und Krankenpflege verdient mehr als den Applaus der Gesellschaft.

Plus Der Applaus für besondere Leistungen in der Corona-Krise ist schön und gut: Krankenpfleger aus dem Wittelsbacher Land erklären, was wirklich helfen würde.

Von Sina Stegmüller

Applaus, Corona-Bonus und massenhaft mediale Aufmerksamkeit: Wie viel ist noch übrig von der Anerkennung, die Gesundheits- und Krankenpfleger zu Beginn der Pandemie im Frühjahr bekommen haben? Wir haben zwei Betroffene befragt.

Corona: Es mangelt am Personal in der Friedberger Krankenpflege

"Auf das sicherlich nett und wertschätzend gemeinte Klatschen vom Balkon kann ich gut verzichten - maskentragende Patienten und deutsch sprechendes Personal wäre mir lieber", erklärt eine Krankenpflegerin, die seit vielen Jahren in der Pflege arbeitet und nicht mit Namen genannt werden will. Während sie und ihre Kollegen rund um die Uhr im Krankenhaus eine Maske tragen, müssen ihre Patienten nie einen Mund- und Nasenschutz aufsetzen. "Muss ich nicht auch geschützt werden?", fragt sich die Friedbergerin.

Von ihren Patienten bekommt die Pflegerin zwar reichlich Anerkennung und Dankbarkeit, von anderen Seiten merkt sie mittlerweile jedoch nichts mehr. "Die meisten Menschen haben das alles schon wieder vergessen" ergänzt eine Pflegerin, die im Moment ihre Ausbildung in Friedberg absolviert.

Corona-Bonus: Hilfreiche Anerkennung oder medienwirksame Kampagne?

Vonseiten der Gesellschaft wurde der Respekt gegenüber medizinischem Fachpersonal durch täglichen Applaus ausgedrückt. Die Regierung dagegen entlohnte Gesundheits- und Krankenpfleger in Form eines einmalig ausgezahlten Geldbetrags, der in Bayern je nach Krankenhaus vom Praktikanten bis hin zur Vollzeitkraft zwischen 50 und 1000 Euro variierte.

"Ich als Auszubildende habe 300 Euro erhalten, genauso viel wie eine Teilzeitkraft. Die Regierung hat das wahrscheinlich gut gemeint, aber ich finde es ziemlich undankbar." Die Friedbergerin erklärt, dass der Betrag von 300 Euro für Auszubildende unfair gewählt sei, da sie, genau wie alle anderen Auszubildenden in ihrer Klasse, genauso viel wie eine Vollzeitkraft gearbeitet haben. Die Berufsschule konnten sie im Frühjahr kein einziges Mal besuchen - auch nicht virtuell.

"Der Bonus war ein nettes medien- und politikwirksames Zuckerl, ganz nach dem Motto: Seht her, wie toll wir sind!", erklärt die Krankenpflegerin, die schon seit einigen Jahren in ihrem Beruf tätig ist. "Viele warten übrigens noch immer auf das Geld", ergänzt sie.

Aichach-Friedberg: Was Krankenpflegerinnen wirklich helfen würde

Dauerhaft bessere Bezahlung, Bekämpfung des Fachkräftemangels und gezielt ausgebildetes Personal: Diese Maßnahmen hätten den Friedberger Pflegerinnen den Arbeitsalltag während Corona eher erleichtert, als die Bonuszahlungen: "Ab Frühjahr 2022 ist eine Lohnerhöhung angedacht - diese hätte schon längst umgesetzt werden sollen! Das wäre gerechte Wertschätzung."

"Die Regierung sieht nicht ein, dass sowohl der Fachkräftemangel als auch die meisten anderen Probleme in einem Krankenhaus vor allem auf die vergleichsweise geringe Bezahlung zurückzuführen sind", erklärt die Auszubildende. "Man kann fast überall sparen, aber nicht im systemrelevanten Bereich". Da sie noch nicht volljährig ist, muss die Friedbergerin keine Überstunden ableisten, bei ihren Kollegen ist dies jedoch häufig der Fall. Mindestens einmal pro Woche werde man an eigentlich freien Tagen angerufen und gefragt, ob man einspringen kann.

Im Vergleich zum März hat sich die Situation laut den Pflegerinnen durch klare Strukturen und strikte Regeln etwas entspannt. "Wir profitieren sicherlich von den Erfahrungen, die wir im Frühjahr machen mussten." Was die Anerkennung für ihren Beruf in Zeiten einer Pandemie angeht, sind sich die Krankenpflegerinnen einig: "Der Applaus war nett gemeint und eine angemessene Anerkennung der Gesellschaft, auch wenn er mittlerweile schon in Vergessenheit geraten ist. Von der Regierung hätten wir uns jedoch mehr erhofft."

