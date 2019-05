11:46 Uhr

Das Bindeglied zwischen Militär und Bürger

Das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr spielt am Mittwochabend in der Max-Kreitmayr-Halle Friedberg für die Kartei der Not.

Mittwoch kommt Oberstleutnant Karl Kriner mit dem Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr nach Friedberg. Hier erklärt er Traditionen, Einsätze und Auftritte.

Von Thomas Goßner

Herr Kriner, die Bundeswehr hat bekanntlich ein Ausrüstungsproblem: Gewehre, die nicht schießen, Hubschrauber, die nicht fliegen. Sind Sie sicher, dass aus Ihren Instrumenten wirklich Töne kommen?

Karl Kriner: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass aus den Instrumenten der Militärmusiker in den allermeisten Fällen die richtigen, und zwar die richtig guten Töne rauskommen. Aber ganz konkret: Wir in der Militärmusik haben überhaupt kein Problem mit den uns zur Verfügung gestellten Mitteln. Jeder Musiker bekommt hervorragende Dienstinstrumente von namhaften Herstellern.

Militär und Musik, wie passt denn das zusammen?

Karl Kriner: Zunächst gibt es Militärmusik schon seit sehr langer Zeit. Die meisten stehenden Heere von der Antike an hatten ihre Militärmusiken, die Militärmusik gehört zum Gesamtbild einer Armee genauso wie Kampftruppen oder Logistik. Der Auftrag freilich hat sich im Laufe der Jahrhunderte teilweise grundlegend geändert. Früher sprach die Militärmusik den Soldaten auf den offenen Schlachtfeldern tatsächlich Mut zu, schuf damit ein Gemeinschaftsgefühl, mit dem man sich den Gegnern entgegenwarf. Aber nicht nur das: Militärmusik war immer schon Teil des militärischen Zeremoniells, besonderer Feierlichkeiten. Das ist sie heute noch. Neu ist seit etwa 150 Jahren, dass Militärmusik als Bindeglied zwischen Armee und Bevölkerung fungiert, das ist heute ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit.

Wenn Sie mir eine persönliche Anmerkung erlauben: Für mich ist die Kombination Offizier, das heißt Führungsperson mit hoher Verantwortung für Personal und Material, sowie Orchesterleiter und Künstler genau das, was ich mir unter meinem Beruf vorstelle. Vor allem die Abwechslung in der Tätigkeit, administrativ wie musikalisch, schafft ein großartiges Berufsbild.

Haben Sie genügend Nachwuchs? Wie wird man überhaupt Musiker bei der Bundeswehr?

Karl Kriner: Hier sprechen Sie eine unserer großen Herausforderungen an: Seit dem Aussetzen der Wehrpflicht müssen wir unseren Nachwuchs suchen. Das ist schwieriger als zunächst gedacht. Viele junge Musikerinnen und Musiker spielen in Musikvereinen auf hohem Niveau verschiedenste Instrumente. Nach der Schule gehen sie ins Studium oder beginnen eine Ausbildung. An dieser Stelle stand früher noch der Grundwehrdienst, den viele begabte Musiker bei den Musikkorps abgeleistet haben. Sie haben sich dabei persönlich und musikalisch weitergebildet, unsere Musikkorpsgemeinschaft vielfach bereichert, und viele schauen noch heute gerne auf diese Zeit zurück. Das hat sich alles geändert: Wir sind ständig auf der Suche nach guten, begabten Nachwuchsmusikern. Die Bundeswehr bietet da zeitlich alle nur denkbaren Möglichkeiten, von sechs Monaten freiwilligem Wehrdienst bis zu langen Verpflichtungszeiten mit Musikstudium in Düsseldorf. Darauf baut sich die Möglichkeit auf, sein gesamtes Berufsleben in einem Musikkorps zu verbringen.

Wie findet man als junger Mensch heraus, ob die Bundeswehr das Richtige für einen ist?

Karl Kriner: Wenn man sich mal einen kleinen Einblick in unsere Arbeit schaffen möchte, kann man jederzeit ein Praktikum machen, dies von ein, zwei Tagen bis zu zwei Wochen oder länger. Völlig unverbindlich. Ein Instrument des Blasorchesters muss man natürlich spielen können. Für den freiwilligen Dienst kann man sich aber auch direkt bewerben und einen Vorspieltermin vereinbaren. Wenn Interesse besteht: uns beim Konzert ansprechen oder einfach anrufen oder anschreiben.

Sie spielen ja nicht nur bei Festivals und Benefizkonzerten, sondern sind auch bei der Truppenbetreuung im Ausland aktiv. Kommt es da manchmal zu brenzligen Situationen?

Karl Kriner: Die Musikkorps betreuen seit Beginn an regelmäßig die Kontingente in den Auslandseinsätzen. Sollte es die Sicherheitslage erfordern, werden wir genauso ausgerüstet wie die Soldaten vor Ort, mit Schutzwesten und gegebenenfalls auch mit einer Waffe für unsere persönliche Sicherheit und für den Fall der Fälle. Für unsere Sicherheit im Einsatzland sind allerdings speziell ausgebildete Sicherungssoldaten vor Ort maßgeblich verantwortlich, wie übrigens für alle Dienstreisenden in die entsprechenden Länder. Es ist mir aber nicht bekannt, dass es für einen Militärmusiker einmal eine kritische Situation gegeben hätte. Im Umgang mit Gewehr und Pistole werden wir übrigens jährlich geschult.

Wie wählen Sie die Musikstücke für Ihre Auftritte aus?

Karl Kriner: Meist versuche ich, die Konzerte unter ein Motto zu stellen, diesmal „Zauberei“. Dazu frage ich gerne auch meine Musiker, die haben mindestens genauso gute Ideen wie ich. Grundsätzlich stelle ich das Konzertprogramm selbst zusammen, ohne direkte Einflussnahme von Vorgesetzten. Das ist ein ordentliches Stück künstlerische Freiheit, die mir mein Beruf gibt und für die ich sehr dankbar bin.

Ihr persönlicher Favorit beim Konzert in Friedberg?

Karl Kriner: Die Ouvertüre zur Oper „Die Zauberflöte“ von Mozart.

Hier gibt es Eintrittskarten für das Konzert in Friedberg

Eintrittskarten für das Benefizkonzert zugunsten der Kartei der Not gibt es im Bürgerbüro der Stadt Friedberg und bei unserem Medien-Servicepartner Schreibwaren Gerblinger sowie an der Abendkasse. Der Eintrittspreis beträgt regulär 15 Euro, für Kinder und Jugendliche zehn Euro.

