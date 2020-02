Das ist der Rettungsplan für die Friedberger Archivgalerie

Plus Nach drohender Sperrung: Die Stadt Friedberg erklärt, unter welchen Auflagen die Archivgalerie 2020 doch noch genutzt werden kann.

Es war ein Schock für die Stadt und für Kulturorganisatoren: Ende 2019 stellte sich heraus, dass die Archivgalerie in der Pfarrstraße aus Brandschutzgründen im ersten Stock praktisch nicht mehr genutzt werden kann. Der Grund hierfür ist, dass sich bei einer Neubewertung herausstellte, dass die Rettungswege nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Nach oben führt nur eine Holztreppe, ein zweiter Fluchtweg fehlt.

Hinzu kommen laut Stadtverwaltung gravierende genehmigungsrechtliche Fragen, die einer schnellen dauerhaften Lösung im Wege stehen. Unter anderem entspricht das Gebäude nicht den statischen Vorschriften. Es fehlt sogar eine Baugenehmigung für die teils seit Jahrzehnten bestehenden Nutzungen für kulturelle Zwecke wie Ausstellungen, Vorträge und Musikschule.

Während der Landesausstellung soll die Friedberger Archivgalerie nutzbar sein

Da die Stadt während der Zeit der Landesausstellung und der damit verbundenen Schließung des Schlosses für andere kulturelle Zwecke Gästen und Bürgern Ausstellungsräume zur Verfügung stellen will, arbeite die Bauordnung zusammen mit der Feuerwehr daran, eine temporäre Nutzung der Ausstellungsräume für 2020 zu gewährleisten.

Das werde nur unter bestimmten Auflagen möglich sein, etwa einer Beschränkung der Personenzahl, damit im Notfall die Rettung der Menschen gewährleistet ist. Die Rede ist momentan von maximal 36 Menschen gleichzeitig. Zusätzlich müsse auf der Rückseite der Archivgalerie vorübergehend ein Gerüstturm als möglicher Fluchtweg in den Hof aufgebaut werden, so Bürgermeister Roland Eichmann.

„Außen hui, innen pfui“ gilt für die Archivgalerie an der Friedberger Pfarrstraße. Aus Brandschutzgründen können im oberen Stockwerk jetzt nicht einmal mehr Ausstellungen stattfinden. Bild: Elisa Glöckner (Archiv)

Damit die denkmalgeschützte alte Knabenschule aus dem 19. Jahrhundert künftig wieder voll genutzt werden kann, steht laut Eichmann in den kommenden Jahren eine komplette genehmigungsrechtliche, bauliche und inhaltliche Revision der Archivgalerie an. Mit dieser Aufgabe werde sich der künftige Stadtrat auseinandersetzen müssen.

Warum die Archivgalerie doch kein Thema im Friedberger Stadtrat war

Eichmann hatte ursprünglich vor, den Stadtrat am Ende der Sitzung am Donnerstagabend darüber zu informieren. Da die Sitzung des Gremiums sich jedoch wegen anderer Tagesordnungspunkte in die Länge zog, sah er davon wieder ab. Der nächste Termin des Stadtrates wird wegen der bevorstehenden Kommunalwahl erst wieder Anfang April stattfinden; die Landesausstellung startet Ende April.

Mit Künstlern und Ausstellern, die für das laufende Jahr eine Ausstellung in der Archivgalerie geplant haben, hat die Stadt Friedberg laut Eichmann bereits Kontakt aufgenommen, um pragmatische Lösungswege zu finden. Wie berichtet, sollten als Rahmenprogramm für die Schau „Stadt befreit – Wittelsbacher Gründerstädte“ allein drei Kunstausstellungen in dem Gebäude organisiert werden:

Ein Austausch von Friedberger und Aichacher Künstlern unter dem Motto „Freiheit und Gleichheit? Gern! Wenn’s nix kostet“ von 9. bis 24. Mai



„Paarkunst befreit“ (Oktober/November)



Kunstspechte-Schau „Grenzenlos“ vom 19. April bis 3. Mai.



