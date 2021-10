Betrunken und verletzt am Straßenrand der B300

Möglicherweise wurde der Mann nachts bei Dasing angefahren. Wer hat etwas beobachtet?

In der Nacht zum Samstag gegen 2.30 Uhr wurde auf der B300 bei Dasing ein 47-jähriger Mann aufgegriffen. Er war sichtlich alkoholisiert und gab an, möglicherweise angefahren worden zu sein. Er wies eine erhebliche Kopfverletzung auf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 in Verbindung zu setzen. (AZ)