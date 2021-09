Er ist 40 Jahre lang Zimmerer: "Der coolste Beruf der Baubranche"

Plus Gebäude in Holzbauweise sind im Trend. Davon profitiert auch die Dasinger Firma Pletschacher. Hans Röhrle arbeitet dort seit 40 Jahren als Zimmerer.

Die Firma Pletschacher ist vielen wegen der Oktoberfest-Zelte bekannt. Mit denen hat der Zimmerer Hans Röhrle allerdings wenig am Hut. Seit 40 Jahren arbeitet er für das Dasinger Unternehmen, hat dort vier Generationen kennen gelernt, den Wandel mitgemacht von einer Zimmerei zur einem Spezialisten für komplexe Holzkonstruktionen. Selber fasst er das so zusammen: "Früher haben wir mehr Dachstühle gebaut, heute mehr Supermärkte." Er sei im ganzen Landkreis als einer der besten Zimmerer bekannt, loben ihn seine Chefs. Wer die Geschichte seines Arbeitslebens erzählt, erzählt auch die seines Arbeitgebers, denn, wie er sagt: "Für mich gibt es nur eine Firma."