In der Freizeitanlage in Dasing wird saniert

Droht Dasing ein Sommer ohne Freibad? Am Schwimmerbecken müssen dringende Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden, damit das Baden sicher bleibt.

Das Schwimmerbecken in der Dasinger Freizeitanlage wird teilweise repariert, hat der Bauausschuss bei seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. Der Schaden ist beträchtlich, aber für die Besucher nicht zu sehen. Würde der Schaden nicht behoben, droht der Verlust des Freibades.