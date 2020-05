vor 2 Min.

Der Bürgerbus in Steindorf ist da

Doch noch kann er nicht losfahren

Die Anschaffung ist schon länger beschlossen. Nun ist der Bürgerbus gekauft und steht vor dem Gemeindehaus in Steindorf. Eigentlich könnte er jetzt fahren, aber in Zeiten von Corona sei alles ein bisschen anders, wie Bürgermeister Paul Wecker erklärt. Ehrenamtliche Fahrer wären da, Fahrgäste auch. Hier liegt das erste Problem: Alle sind nicht mehr ganz jung und zählen zur Risikogruppe. Und das zweite Problem: Abstand halten ist auch in einem großen Auto schwierig. Sobald es möglich ist, soll es mit regelmäßigen Fahrten losgehen. Da heißt es nur noch abwarten. (glb)

