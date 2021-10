12.000 Euro Schaden bei Unfall

Auf der Neuen Bergstraße will ein Autofahrer abbiegen, das übersieht der Mann hinter ihm aber. Er fährt ihm auf und der Abbiegende wird leicht verletzt.

Zwei Autos sind auf der Neuen Bergstraße in Derching ineinander gekracht. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 16.50 Uhr. Ein 51-Jähriger fuhr nach links in die Mühlstraße und bremste deswegen. Hinter ihm fuhr ein 27-Jähriger mit einem Ford Transit. Laut Polizei bemerkte er die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf den Seat vor ihm auf. Der jüngere Mann wurde leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 12.000 Euro, die Fahrzeuge mussten beide abgeschleppt werden. (AZ)