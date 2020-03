vor 19 Min.

Die SPD will den Ort barrierefrei ausbauen

Ronald Kraus ist der Fraktionssprecher der SPD in Kissing.

Plus Fünf Fragen an den Fraktionssprecher Ronald Kraus. Er und die SPD wollen, dass die Bürger sich in Kissing wohlfühlen.

Wie die SPD in Kissing bei den Wählern punkten will, erklärt Fraktionssprecher Ronald Kraus.

Was ist das wichtigste Vorhaben Ihrer Fraktion? Ronald Kraus: Das wichtigste Vorhaben ist, weiterhin dafür zu sorgen, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger in Kissing wohlfühlen, sich unser Ort behutsam weiterentwickelt und die notwendige Infrastruktur (wie beispielsweise Bücherei, Schule oder Verkehrsangebot) jederzeit ausreichend vorhanden ist. Welche politischen Fehler in ihrer Gemeinde würde Ihre Fraktion gerne ungeschehen machen? Ronald Kraus: Unsere Paartalhalle mit dem Erlebachsaal ist ein Aushängeschild Kissings. Bestens geeignet für Sport, Theater, Konzerte und andere Veranstaltungen. Wir haben in den letzten Jahren viel Geld in die Dachsanierung gesteckt. Das dieses Kleinod durch die jahrelangen Querelen mit dem Pächter in ein negatives Licht gerückt wurde, schmerzt immer noch. Hätten wir den Pächter noch gründlicher unter die Lupe nehmen müssen? Haben wir als uns Gemeinderat einlullen lassen? Was wollen Sie für die Jugend in Ihrem Ort tun? Ronald Kraus: Wir investieren viel Geld in Kinderbetreuung, Spielplätze, Schule und unser Jugendzentrum. Auch die nächsten sechs Jahre. Aber auch die Vereine, die Feuerwehr und die Kirchen machen viel Jugendarbeit. Diese dabei zu stärken und für deren Anliegen ein offenes Ohr (und finanzielle Unterstützung) bereitzustellen, ist ein wichtiges Anliegen für unsere Fraktion. Was brauchen die Senioren in Ihrem Ort? Ronald Kraus: Gemeinsam mit dem Seniorenbeauftragten und dem Landkreis wollen wir Themen angehen, die besonders den älteren Mitbürgern am Herzen liegen, wie altersgerechtes Wohnen, altersgerechte Mobilität und wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Damit sie möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung wohnen bleiben können. Der von der SPD-Fraktion forcierte barrierefreie Ausbau unseres Ortes nützt allen, auch unseren Senioren. Was wird die schwierigste Aufgabe Ihrer Fraktion? Ronald Kraus: Auf uns kommen in den nächsten Jahren mit der Grundschulerweiterung oder dem innerörtlichen Paarausbau umfangreiche Aufgaben zu. Dies zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger bedarfs- und zeitgerecht zu verwirklichen und trotzdem unsere Gemeinde-Finanzen fest im Blick zu halten, wird die schwierigste Aufgabe im Gemeinderat sein. Lesen Sie dazu auch diesen Artikel (Plus+): Kommunalwahl: Kissing muss Raum für Kinder schaffen

