13.07.2019

Die Zeichen in Merching stehen auf Umbau

Die Erweiterung der Kinderkrippe muss zügig vorangehen. Schon im September muss alles bereit sein

Von Christina Riedmann-Pooch

Bald starten die Merchinger Krippenkinder in die Ferien – wenn sie wieder kommen, sollen die Hauptarbeiten für die neuen Räume beendet sein. Wie berichtet, ist auch hier der Bedarf an Plätzen so groß, dass ein Ausbau unabdingbar ist. Im Herbst hatte es einen provisorischen internen Umbau gegeben, damit alle Anfragen für einen Krippenplatz erfüllt werden und die Kinder der neuen Igelgruppe starten konnten. Im Obergeschoss der Krippe werden nun neue Räume entstehen – das lassen sich Gemeinde und Kirche einiges kosten.

Dass dies alles umgesetzt werden kann, war aufgrund der Hochkonjunktur im Baubereich gar nicht so klar. In einigen Gewerken wurden trotz zahlreicher Anfragen kaum Angebote abgegeben – deutlich war dies bei den Schlosserarbeiten oder insbesondere im Bereich Elektro: Nur eine Firma von zwölf gab überhaupt ein Angebot ab. Deswegen zog Bürgermeister Martin Walch auch dieses Gewerk vor – wäre dies nicht positiv beschieden worden, hätte unter Umständen der ganze Umbau nicht geklappt, wie dies im nahe gelegenen Lagerlechfeld der Fall ist.

37 Prozent höher als in der Kostenberechnung angenommen lag das Angebot: einerseits der schwierigen Ausführung der Arbeit geschuldet, aber auch der derzeitigen Auslastung. Josef Kinader fand deutliche Worte für die Preispolitik und nannte die Preise „unerträglich“. Nur weil die Kinder sonst keinen Platz haben werden und sich die Angebotslage im kommenden Jahr sicher nicht verbessere, stimme er dafür, „das Ganze durchzuziehen“. Das sah auch Helmut Luichtl ähnlich, der bei einer zeitlichen Verschiebung ins nächste Jahr sogar noch eine Kostensteigerung befürchtete.

Werner Schrom stufte das Angebot zwar hoch ein, dennoch sei dieses Angebot im Gesamtkontext zu sehen: Insgesamt seien die Gewerke lediglich sieben Prozent höher als veranschlagt – auch die Architektin Sabine Vareille habe die Gesamtkosten im Rahmen gesehen. Der Ansatz sei im Moment allgemein sehr hoch.

Josef Failer sah die Schätzungen bei Umbaumaßnahmen generell sehr schwierig: Ein Umbau sei immer aufwendiger als ein Neubau – und in diesem Fall lägen beengte Platzverhältnisse vor.

Rudi Gerstberger schlug vor, nach der Vergabe des Gewerks noch einmal nachzuverhandeln. Robert Graf warf ein, dass er das Prozedere überhaupt sehr passiv fände: Man könne nur abnicken – er plädiere dafür, zukünftig viel mehr Leistungen optional auszuschreiben. Wenn dann so eine Preissteigerung wie diese komme, könne man optionale Leistungen rausnehmen. Dies hielt Christian Eckmann nicht für angebracht: Schließlich mache man hier ja einen Zweckbau. Die angespannte Situation insbesondere bei Elektrikern sei der Urlaubszeit im August und der Tatsache, dass die Stadt Augsburg Aufträge in Höhe von 300 Millionen Euro ausgeschrieben habe, geschuldet: „Wir können froh sein, dass wir überhaupt jemand bekommen“, unterstrich er. Den Kindergartenneubau könne man zu gegebener Zeit außerhalb der Ferien angehen. Walch zeigte sich nach der Abstimmung erleichtert: „Ich bin sehr froh, dass wir nun den Umbau starten können, weil wir keine Alternative haben. Sonst stehen im September die Kinder mit ihren Eltern vor dem Rathaus.“

