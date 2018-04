08:00 Uhr

Drei Kontinente beim internationalen Festival

Musik, Mode und Musik aus Afrika, Südamerika und Europa erwartet die Besucher in Meringer Mehrzweckhalle.

Mit einem engagierten Team ist Maureen Lermer, Vorsitzende des Vereins Internationale Kultur Mering (IKM) schon seit Monaten dabei, das sechste internationale Festival vorzubereiten. Am Samstag, 5. Mai, begegnen sich wieder viele Menschen aus vielen verschiedenen Ländern der Erde von 14.30 bis 22 Uhr in der Meringer Mehrzweckhalle.

Zehn Nationen, darunter Nicaragua, Sansibar, Eritrea, Syrien, Mongolei, Somalia, Italien, Iran und Deutschland sind in ihrem Verein vertreten und weitere neue Mitglieder können jederzeit auf sie zukommen.

Beim Festival können die Besucher mit alten und neuen Bekannten ins Gespräch kommen, gemeinsam essen und ein internationales Bühnenprogramm mit Musik und Tänzen genießen. Es wird Speisen aus Brasilien, Syrien und Afrika, Getränke, Kaffee und Kuchen geben. Zum dritten Mal tritt die Samba- und Percussionband Pica Pau aus Augsburg auf und wird mit ihrer Trommelshow für Karnevalsstimmung wie im brasilianischen Rio sorgen. Die Friedberger Bauchtanztruppe Tulay, das Kissinger Tanzstudio Effekt, die Kinder des Meringer Trachtenvereins Almarausch, Franz Lermer am Schlagzeug und das 15-jährige Sängerin Malaika Lermer mit englischen Interpretationen und eigenen Songs werden ebenso wieder mit von der Partie sein. Auch Patricia Fleig und Mustafa Aras haben ihre Teilnahme mit neuen musikalischen Beiträgen zugesagt. Erstmals treten sowohl der irische Singer und Songwriter Colm Egan als auch Alex and Friends mit afrikanischen Trommeln auf. Feuer auf der Bühne versprechen die „Magic Diamonds“ des SV Mering mit ihrem aktuellen Showtanz. Der Sänger und Multiinstrumentalist Njamy Sitson, geboren in Kamerun und seit 18 Jahren in Deutschland als Lehrer an der Medical School Hamburg sowie am freien Musikzentrum München und mit internationaler Bühnenpräsenz, kommt unter dem Motto „Musikmachen ist Völkerverständigung“ nach Mering.

Discjockey Sam Kiss aus Stuttgart wird in den Pausen und nach dem Bühnenprogramm für die Gäste Unterhaltungsmusik auflegen. Eine Premiere in Mering gibt die Band Swing de Paris mit Sängerin Luise Zebrano. Sie bringt Lieder von Django Reinhard, Ella Fitzgerald, Billie Holiday und großen Jazzsängerinnen der vergangenen Jahrzehnte auf die Bühne. Auch die Meringer Jazzband Last Contact, die Schulband der Realschule Mering und Laila mit ihrer Tanzgruppe sind erstmals beim Festival vertreten.

Die deutsch-äthiopische Künstlerin Haimi Messele, die seit 1996 in München lebt und arbeitet, stellt einige ihrer Werke aus. Die assyrisch-mesopotamische Tanztruppe Nawfal Shamoun aus Augsburg wird die Besucher mit ihren schnellen Tänzen sicherlich zum Mitklatschen animieren. Der deutsche Sänger und Songwriter Mick Zimmer verspricht gefühlvolle, berührende Texte und eingängige Melodien des Pop und Rock.

Bei der Mode und Fashionshow „Fantasie und Harmonie“ zeigen Erwachsene, Jugendliche und Kinder neue Kleider, Röcke, Overalls und T-Shirts der lebensbejahenden Marke „Ndemela Creations“, die Maureen Lermer wieder kreierte. Wie jedes Jahr ließ sie die afrikanischen Kleidungsstücke in ihrer Heimat Kamerun nähen. (hese)

