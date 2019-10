vor 26 Min.

Einbrecher im Gartenhäuschen

Wer hat an der Liebigstraße in Friedberg etwas beobachtet?

Ein bislang unbekannter Täter hebelte im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag die Türe zum Wintergarten eines Gartenhäuschens an der Liebigstraße in Friedberg auf und verschaffte sich so unberechtigt Zugang. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710, entgegen.

