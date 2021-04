Einbrecher nach zwei erfolglosen Versuchen in Friedberg geschnappt

Die Friedberger Polizei nimmt einen 22-jährigen fest, dem zwei misslungene Einbruchsversuche an der Pius-Häusler-Straße und der Michael-Steinherr-Straße zur Last gelegt werden.

Am Montagabend gegen 22.30 Uhr versuchte ein Einbrecher, den Rollladen eines Wohnhauses in der Pius-Häusler-Straße in Friedberg aufzuhebeln, um in das Anwesen zu gelangen. Ein anwesender Bewohner wurde dabei auf den Täter aufmerksam und schreckte diesen auf, weshalb der Unbekannte vom Tatort flüchtete.

Einbrecher wirft Terrassentür in Friedberg mit Stein ein

Gegen 23:30 Uhr ging derselbe Täter in der nahegelegenen Michael-Steinherr-Straße ein weiteres Wohnanwesen an und wollte eine Terrassentüre aufhebeln. Nachdem dies misslang, warf der Täter schließlich die Glasscheibe der Türe mit einem Stein ein. Auch in diesem Fall bemerkte ein Bewohner den Einbruchsversuch, weshalb der Täter zu Fuß flüchtete.

Nur wenige Stunden später nahmen Einsatzkräfte am Dienstag gegen 8.25 Uhr nach Hinweisen aus der Bevölkerung einen 22-Jährigen im Bereich der Zeppelinstraße fest. Der Mann hielt sich dort in verdächtiger Weise in Hauseingängen auf, weshalb besorgte Anwohner die Polizei verständigten. Aufgrund der Personenbeschreibung des flüchtigen Einbrechers konnten die Ermittler der Polizei Friedberg die Einbruchsversuche der vorangegangenen Nacht dem Festgenommenen zuordnen.

Einbruchsversuche in Friedberg: 22-Jähriger sitzt in Haft

Der Mann wurde Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der einen von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen zweifachen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls sowie Sachbeschädigung erließ und in Vollzug setzte. (AZ)

