Endzeit für den Einzelhandel in Mering?

Immer mehr Geschäfte in der Marktgemeinde Mering schließen. Geschäftsleute und Kunden beobachten diese Entwicklung mit großer Besorgnis.

Von Peter Stöbich

Immer mehr Geschäfte im Herzen der Marktgemeinde wandern in benachbarte Orte ab oder schließen und stehen leer. In dieser Entwicklung sehen viele Meringer den Anfang vom Ende einer lebendigen Ortsmitte. Da wirken die schon seit Monaten geschlossenen Rollläden an der bröckelnden Hausfassade des ehemaligen Tabakladens Schindler in der Augsburger Straße wie ein Symbol für den Niedergang; auch den Kurzwaren-Laden von Elke Titze in der Münchener Straße gibt es nicht mehr. „Alles muss raus“, heißt es dieser Tage bei Markus Steinbrecher und Familie Seiler, die ihre Schuh- und Modegeschäfte im Zentrum ebenfalls schließen.

Schon im Frühjahr ist der Facharzt für Dermatologie mit seiner Praxis vom Meringer Marktplatz nach Friedberg umgezogen. Zum Ende dieses Jahres plant Gertrud Schick die Schließung von Schreibwaren Hummel, Anfang 2019 muss dann auch das Wäschegeschäft „Sinn und Seide“ dichtmachen. An der Einmündung Boutteville-/ Münchener Straße stehen links und rechts seit Langem zwei Läden leer. Insgesamt eine Entwicklung, die viele Gemeinderäte, Geschäftsleute und Kunden schon länger mit großer Besorgnis beobachten.

„Es ist schlimm mit anzusehen, wie der Einzelhandel bei uns vor die Hunde geht“, sagt Gerhard Metzger, der sein Augenoptik-Geschäft in der Ortsmitte seit 1983 betreibt. „Jeder Kollege, der zumacht, hatte seinen Kundenstamm. Dieses Potenzial ist auch für alle anderen weg.“ Für auswärtige Besucher lohne es sich kaum noch, zum Beispiel zur langen Einkaufsnacht nach Mering zu fahren.

Auch Melanie Marchini von „Samt und Seide“ stellt fest: „Ich wohne seit zehn Jahren in der Gemeinde und merke, wie der Innenort allmählich stirbt – es rührt sich einfach nichts.“ Die Gründe dafür sind unterschiedlich, wie Gespräche mit den Betroffenen zeigen. „Viele Leute verstehen nicht, dass auch ihr Einkaufsverhalten mit schuld an der Misere ist“, meint Maria Bösl, „da wäre dringend ein Umdenken notwendig.“ Die Wurzeln ihres Haushaltswaren-Geschäfts reichen 160 Jahre zurück. „Die beste Beratung nützt nichts, wenn die Kunden zum Einkaufen nach Augsburg oder München fahren.“

Dazu komme die Konkurrenz durch das Internet, weiß Charlotte Cannaday, die im Ortszentrum ein Kaufhaus für Gebrauchtwaren betreibt. Sie empfindet die aktuelle Stimmung im Ort als sehr bedrückend. „Die Möglichkeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit bequem vom PC aus zu bestellen, haben manche Kollegen wohl unterschätzt statt rechtzeitig gegenzusteuern“, sagt sie.

Ursächlich für die Probleme sind auch steigende Ladenmieten oder dass die Gewerbetreibenden keinen geeigneten Nachfolger für ihre Unternehmen finden. Außerdem schreckten fehlende Parkplätze und das Verkehrschaos viele Käufer ab, stellt Gertrud Schick von Schreibwaren Hummel fest. Mit einer Neugestaltung der Verkehrsführung im Ortszentrum hatte sich ein Projektbeirat schon vor sechs Jahren befasst, doch nach vielen Diskussionen blieb schließlich alles beim Alten.

Das Problem für Mering: Überall gibt es alles

2019 hätte Schick ihr 30-jähriges Geschäftsjubiläum feiern können, aber daraus wird nun nichts mehr. „Ich hätte nie geglaubt, dass es einmal soweit kommen kann“, sagt sie sichtlich enttäuscht. Eine Schwierigkeit für den Einzelhandel sieht sie unter anderem darin, „dass es heute überall alles gibt: Bei Aldi Kleidung, im Drogeriemarkt Müller CDs, Druckerpatronen und Schulhefte, beim Bäcker Zeitungen.“

Die Entwicklung werde auch Karl Grabler nicht aufhalten können, meinen die Ladenbesitzer. Der Marktbeauftragte der Gemeinde soll Ansprechpartner für die Gewerbetreibenden und ihre Anliegen sein, doch Cannaday, Metzger, Schick und viele ihrer Kollegen haben ihn nach eigenen Angaben noch nie zu Gesicht bekommen. In den vergangenen Monaten hat Grabler, der Gründungsmitglied der Werbegemeinschaft „Mering aktuell“ ist, eine schriftliche Umfrage gestartet, um herauszufinden, wo die Betriebe der Schuh am meisten drückt.

„Von einer solchen Analyse verspreche ich mir nicht allzu viel“, sagt Axel Resch, Vorsitzender der 95 Mitglieder starken Werbegemeinschaft. Als sie sich im Oktober 1979 gründete, lautete der Tenor: „Der Einzelhandel und das pulsierende Leben in der City ist ein Schatz, der wohl gehütet werden muss.“ „Doch was gibt es noch zu hüten“, fragt Resch, „wenn die Schaufenster leer stehender Läden lediglich als Werbefläche für Immobilien genutzt werden?“ Um die lange Einkaufsnacht im November attraktiv zu gestalten, müsse man bereits Unternehmen von auswärts nach Mering holen. „Eine deprimierende Situation, aus der ich aber keinen Ausweg sehe.“ Schließlich könne auch ein pensionierter Banker wie Grabler das Rad nicht neu erfinden. Für die Zukunft des Einzelhandels in Mering sieht Resch kaum einen Hoffnungsschimmer am Horizont: „Ich werde als Vorsitzender wohl die schwierige Aufgabe haben, endgültig das Licht auszumachen.“

