Erster Schritt zu Gesamtkonzept für Bahnhof Friedberg

Wie entwickelt sich die Situation am Friedberger Bahnhof?

Sein Rad am Friedberger Bahnhof ordentlich abzustellen, ist kein leichtes Unterfangen. Gut, dass die SPD hier immer wieder nachgehakt und die Initiative zu den neuen Doppelstockparkern ergriffen hat. Diese sind zwar in der Realität fast genauso sperrig wie ihr Name und damit nicht jedermanns Sache. Aber es ist endlich ein Schritt in die richtige Richtung getan. Dabei darf es aber nicht bleiben.

Am kommenden Dienstag beschäftigt sich der Bauausschuss des Stadtrates wieder einmal mit dem Thema. Im Vorfeld klingt bereits an, dass die Verwaltung ein Gesamtkonzept anstrebt. Egal, ob mit oder ohne Doppelstockparker: Das ist der richtige Weg.

Die Situation am Bahnhof ist leider wegen der komplizierten Besitzverhältnisse und des Streits der Stadt mit dem Gebäudeeigentümer verfahren. Trotzdem darf eine Lösung dort nicht aus Stückwerk bestehen. Denn der Vernetzung verschiedener Verkehrsmittel gehört die Zukunft. Am Bahnhof Friedberg kann man das bestens studieren. Fahrrad und Auto (ein Parkdeck ist ebenfalls angedacht), Fußgänger (Stichwort Steg nach Friedberg Süd) und Bus- oder Zugpassagiere (Ziel barrierefreier Ausbau) sind hier Thema.

