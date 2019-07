vor 35 Min.

Fährt die Tram bald bis zum Volksfestplatz?

Am Friedberg West P+R endet zum Unmut vieler die Straßenbahnlinie 6. Doch das könnte sich ändern.

Friedberg überlegt, eine Studie in Auftrag zu geben. Diese soll sich mit der Verlängerung der Straßenbahnlinie 6 befassen.

Von Thomas Goßner

Eine Verlängerung der Straßenbahnlinie 6 bis von Friedberg-West zum Volksfestplatz ist technisch und rechtlich möglich. Zu diesem Ergebnis kommt die Stadt Friedberg nach Gesprächen mit den Stadtwerken Augsburg, die dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüberstehen.

Längere Straßenbahn kostet zweistelligen Millionenbetrag

Die Kosten werden auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Am kommenden Dienstag ab 16.30 Uhr im Rathaussaal in Friedberg gibt es dazu im Bauausschuss einen Sachstandsbericht. Baureferent Carlo Haupt empfiehlt den Stadträten, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben und mit den Planungen zu beginnen.

