06:00 Uhr

Fahrradfahrer auf Motorhaube geschleudert

Ein 75-jähriger Fahrradfahrer wird in Unterbergen angefahren und schwer verletzt. Wie der Unfall abläuft.

Am Dienstagnachmittag ist in Unterbergen ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein 23-jähriger fuhr laut der Polizei mit seinem Opel Corsa auf dem Schmiedeweg Richtung Hauptstraße. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 75-jährigen Radfahrers.

Beim Zusammenstoß wurde dieser auf die Motorhaube geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Mit einem gebrochenen Bein und anderen Verletzungen wurde er in das Krankenhaus Bobingen gebracht. (schr-)