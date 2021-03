vor 32 Min.

Feuerwehren aus Kissing und Mering arbeiten Hand in Hand

Plus Die Feuerwehrkommandanten aus Kissing und Mering nehmen Stellung zur Äußerung im Marktgemeinderat, warum die Kissinger es "wieder nicht rechtzeitig schaffen".

Von Eva Weizenegger

Das Verhältnis der Kameraden von der Meringer und Kissinger Feuerwehr ist mittlerweile so gut, dass sie bei der Jugendausbildung zusammenarbeiten und sich auch sonst gegenseitig unterstützen. "Dass das noch vor über 50 Jahren nicht so war, ist doch Schnee von gestern", sagt Andreas Regau, Kommandant der Meringer Wehr. Zusammen mit seinem Stellvertreter Thomas Henl und dem Kissinger Kommandaten Matthias Rawein und Michael Häfner, in Kissing zuständig für die Jugendausbildung und Öffentlichkeitsarbeit, sitzt er im Mannschaftsraum des Meringer Feuerwehrhauses. Die vier kennen sich, sie machen einen Scherz. Doch zum Scherzen ist Matthias Rawein nicht aufgelegt, wenn er an die jüngste Meringer Marktgemeinderatssitzung denkt.

In dieser Sitzung ging es unter anderem um den Anbau des Feuerwehrhauses. Im Rahmen der Diskussion äußerte Andreas Widmann, SPD-Fraktionsvorsitzender, auch: "Die Meringer Feuerwehr fährt auch mal nach Kissing, wenn die es nicht rechtzeitig schaffen." Er fragte nach, ob sich das Umland umgekehrt nicht auch finanziell beteiligen könne.

Kissing ist keine verschlafene Truppe

"Das kommt ja so rüber, als wären wir eine verschlafene Truppe, die zu spät zum Einsatz kommt", äußert Rawein seinen Unmut über diese Aussage. Dabei sei genau das Gegenteil der Fall. "Wir hatten vor einigen Jahren unsere Schwierigkeiten, aber das ist vorbei und mittlerweile sind wir mit über 60 Aktiven gut aufgestellt", sagt der Kissinger Kommandant.

Bestens ausgestattet ist auch die Feuerwehr in Kissing, demonstriert Matthias Rawein (rechts). Bild: Philipp Schröders

Andreas Regau erklärt, warum die Meringer auch zu Einsätzen nach Kissing führen. "Wir sind eine sogenannte Stützpunktfeuerwehr und verfügen unter anderem deshalb auch ein Drehleiterfahrzeug oder einen Rüstwagen mit einer besonderen technischen Spezialausrüstung." Doch nicht jede Feuerwehr hat diese Geräte, und deshalb wird Mering angefordert. "Wir fahren aber auch nach Merching, Ried, Scheuring oder Althegnenberg, wenn wir gebraucht werden", sagt Regau.

Kommandant Andreas Regau ist stolz auf die Einsatzkraft und Ausrüstung der Meringer Feuerwehr. Und lobt die Zusammenarbeit mit Kissing. Bild: Peter Stöbich (Archivbild)

Das habe nichts mit "Verschlafenheit anderer Feuerwehren" zu tun, sondern sei so üblich. "Im Gegenzug kommen unsere Kollegen ja auch zu uns, wenn's brennt", sagt Regau und verweist auf den Brand beim Andechser im Dezember oder das Zugunglück im September vorigen Jahres.

Viele Fakten sind den Laien nicht bewusst

Mering hat 84 aktive Feuerwehrmänner und -frauen. Und hatte, aufs Jahr umgerechnet, fast jeden zweiten Tag einen Einsatz. "Das nimmt immer mehr zu", bestätigt auch Matthias Rawein aus Kissing. Zum Einsatz gemeldet sind in Kissing tagsüber eine Gruppe. Das sind neun Einsatzkräfte und ein Fahrzeug. Mering meldet als Stützpunktfeuerwehr einen Zug mit 15 bis 16 Mann, zwei Löschfahrzeugen und einem Sonderfahrzeug. "Wenn eine Wehr beispielsweise ein Drehleiterfahrzeug im Bestand hat, dann muss sie dieses Sonderfahrzeug auch rund um die Uhr zum Einsatz bereit haben", erklärt Regau. Das bedeutet dann auch, dass die entsprechend ausgebildeten Einsatzkräfte für dieses Fahrzeug vorhanden sein müssen.

Als Stützpunktfeuerwehr verfügt die Meringer Feuerwehr auch über ein Drehleiterfahrzeug. Bild: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Diese Fakten seien dem Laien häufig nicht bewusst. "Wer sich aber informieren will, der ist bei uns jederzeit willkommen", sagt Regau.

Andreas Widmann stellt seine Äußerungen klar

Andreas Widmann, SPD-Fraktionsvorsitzender, hat nach der Sitzung mit den beiden Kommandanten aus Mering und Kissing gesprochen, um Unstimmigkeiten auszuräumen. "Mir war es wichtig, den persönlichen Kontakt zu Herrn Regau und zu Herrn Rawein zu suchen."

Er habe mit ihnen jeweils ein sehr "offenes und gutes Gespräch über meine Äußerung im Gemeinderat geführt". Widmann betont: "Ich habe klargestellt, worauf mein Redebeitrag abzielte und dass ich die Kissinger Feuerwehr in kein schlechtes Licht rücken wollte." Widmanns Ansicht nach waren beide mit seiner Klarstellung zufrieden.

Andreas Widmann hat im Marktgemeinderat sich zur Feuerwehr geäußert.

Zudem stellt Widmann klar: "Ich wollte in meinem Redebeitrag wissen, ob es eine Möglichkeit gibt, dass sich die umliegenden Gemeinden an der Anschaffung von neuen Fahrzeugen und Garagen beteiligen, die wir in Mering für das Umland als Stützpunktfeuerwehr vorhalten." Er ist davon überzeugt, dass seine Äußerung von den meisten Anwesenden auch so verstanden wurde. "Diesen Eindruck konnten mir meine SPD-Fraktionskollegen und Herr Regau bestätigen." Dennoch bedauert Widmann, dass seine Aussage zu Verärgerung seitens der Kissinger Feuerwehr geführt habe. "Mein Redebeitrag zielte sicherlich nicht darauf ab, die Qualität der Kissinger Feuerwehr zu kritisieren." Zudem schätze er sowohl die Meringer als auch die Kissinger Feuerwehr für ihr ehrenamtliches Engagement sehr.

Für Regau und Rawein ist damit das Missverständnis auch aus der Welt. "Wie gut wir zusammenarbeiten, müssen wir nicht beweisen“, sagt Regau und meint, "man sieht bei Großeinsätzen wie eingespielt, da die Wehren sind“.

Lesen dazu den Kommentar: Versöhnung zwischen Mering und Kissing

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen