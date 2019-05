vor 18 Min.

Freiwillige sammeln über eine Tonne Müll in Dasing

Die Teilnehmer berichten von manch überraschendem Fund.

Trotz des vorhergesagten Regens konnte Organisator Markus Waschka vom CSU-Ortsverband Dasing ca. 30 Teilnehmer aller Altersgruppen zum „Rama dama“ begrüßen. Aufgeteilt in Dreiergruppen wurden Dasing und seine Ortsteile von herumliegendem Müll befreit. In Dasing wurden wieder zahlreiche Glas- und Plastikflaschen gesammelt. Rieden, Taiting und Wessiszell wurde entlang der Feldwege von herumwehenden Plastikfolien, Dosen und Papier befreit. Insgesamt brachte Martina Waschka ca. 1100 Kilogramm Müll in 50 Säcken zum Bauhof Dasing. Als Dank gab es am Feuerwehrhaus in Rieden wieder eine Brotzeit, bei der über manch überraschenden Fund berichtet wurde.

