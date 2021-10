Bahnhofstraße Friedberg: Stadtpolitik massiv unter Druck

Plus Anwohner, Geschäftsleute und Aktivring fordern Informationen und einen Plan B für die Bahnhofstraße. Auch zu Bürgermeister Roland Eichmann gibt es Kritik.

Seit dem Winter sind die Geschäfte in der Friedberger Bahnhofstraße unter Mühen erreichbar. Bauzäune lassen nur einen schmalen Durchgang offen, Anlieger-frei-Schilder auf beiden Seiten der Baustelle schrecken offenbar viele Kunden ab, die schwankenden Stege zu betreten. Patrick Gruner, der selbst hier ein Büro für Feldenkrais-Ausbildung betreibt, berichtet von einer dramatischen Entwicklung: Es gebe Einzelhändler und Dienstleister, deren weiteres Überleben vom kommenden Weihnachtsgeschäft abhänge. Bei einigen sei nicht sicher, ob sie diese Situation wirtschaftlich, aber auch gesundheitlich überstehen werden.