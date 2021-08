Betrunkener Rollerfahrer stürzt in Friedberg

Ein Rollerfahrer fährt mit einer Ape 50 durch Friedberg. In einer Kurve verliert er die Kontrolle und kippt um. Die Polizei stellt fest: Er ist betrunken.

In Friedberg ist eine Ape 50 umgekippt, weil der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Der 37-jährige Mann fuhr am Mittwoch gegen 16 Uhr auf der Luitpoldstraße in Richtung Afrastraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei verlor er in der langgezogenen Rechtskurve an der Einmündung der beiden Straßen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kippte nach links um, der Mann stürzte.

Polizei und Feuerwehr bei Unfall mit Betrunkenem in Friedberg

Als sie den Unfall aufnahmen, stellten die Polizistinnen und Polizisten fest, dass der 37-Jährige nach Alkohol roch. Sie führten einen Alkoholtest durch, der 1,46 Promille ergab. Laut Polizei wurde daraufhin der Führerschein des Rollerfahrers sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Jetzt wird gegen den Mann wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. Auch die Freiwillige Feuerwehr Friedberg rückte zu dem Unfall aus. Aus der Ape lief Öl, das abgebunden werden musste. (AZ)