Friedberg

vor 16 Min.

Das Friedberger Adventshaus ist ein Ort zum Wohlfühlen

Plus Der 50. Karitative Christkindlmarkt in Friedberg findet wegen Corona wieder im Adventshaus in der Bauernbräustraße statt. Was es noch gibt und was besonders begehrt ist.

Von Sabine Roth

Schon vergangenes Jahr mussten die ehrenamtlichen Gruppen des Karitativen Christkindlmarktes aufgrund der Pandemie ins Adventshaus in der Bauernbräustraße einziehen und dort ihre selbst gemachten Produkte und gebastelten Schmuckstücke präsentieren. Ulrike Sasse-Feile und Thomas Treffler hatten für heuer eigentlich ganz andere Pläne und hätten wieder sehr gerne rund um St. Jakob ihren Jubiläumsmarkt aufgebaut. Doch Corona machte erneut einen Strich durch die Rechnung. "Wir hoffen, dass uns die Kunden trotzdem treu bleiben und uns wieder solidarisch unterstützen", so die Organisatoren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen