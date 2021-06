Unwetter: Nach der Windhose ist in Obermoos Ruhe eingekehrt

Plus Umgestürzte Bäume, ein Gartentor schwebend im Nirgendwo - ein Unwetter hat in Obermoos bei Derching für großen Schaden gesorgt. Wie es den Menschen jetzt geht.

Nach dem heftigen Unwetter zu Wochenbeginn ist in der Siedlung Obermoos ein wenig Ruhe eingekehrt. Ruhe, allerdings noch keine Normalität. Eine Windhose war durch Derching und die Siedlung gefegt, hatte Bäume umgerissen und eine Frau wurde in einem Wohnwagen von einem fallenden Baum überrascht. Stundenlang kämpften mehrere Feuerwehren gegen die Unwetterschäden.