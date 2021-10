Dieses Bündnis will Friedberg noch lebenswerter machen

Plus Das Bündnis nachhaltiges Friedberg setzt sich seit drei Jahren für mehr Grün in der Stadt, nachhaltiges Leben und Wohnen ein. Die Beteiligten sehen viel Nachholbedarf.

Oft sind es viele kleine Veränderungen, die etwas bewirken. Nach diesem Prinzip setzt sich das Bündnis nachhaltiges Friedberg (BNF) seit drei Jahren für nachhaltiges und umweltfreundliches Leben ein. Die Mitglieder der Gruppe sehen in Friedberg noch einigen Nachholbedarf - und haben konkrete Ideen. Das fängt bei einem generationenübergreifenden Wohnprojekt auf dem Gelände der jetzigen Pallotti-Schule an und reicht über eine Begrünung des Hofs der alten Mädchenschule bis hin zu mehr Photovoltaik auf privaten und stadteigenen Dächern.