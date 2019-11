09:59 Uhr

Friedberg: Doppelter Auffahrunfall in der Münchner Straße

Zwei Auffahrunfälle direkt hintereinander gab es in der Münchner Straße in Friedberg.

Gleich zwei Mal hintereinander hat es in der Münchner Straße in Friedberg am Mittwoch gekracht.

In der Münchner Straße in Friedberg sind gleich zwei Mal hintereinander Fahrzeuge ineinander gerauscht. Die Unfälle ereigneten sich am Mittwoch gegen 5.30 Uhr auf Höhe einer Polstermöbelfabrik. Im ersten Fall wollte eine 34-Jährige mit ihrem Auto nach links zur genannten Firma einbiegen. Ein 32-Jähriger bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf.

Der zweite Zusammenstoß entstand, weil ein 51-Jähriger diesen Verkehrsunfall zu spät bemerkt hatte. Er fuhr auf den Wagen des 32-Jährigen auf. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden liegt aber bei 14.500 Euro. (tril)

