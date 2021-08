Konzert: Poetenschule Sago kehrt zurück in den Friedberger Schlosshof

Plus Die Liedermacher um Martin Betz begeistern bei einem Konzert mit Wohnzimmer-Athmosphäre.

Dieses Jahr ist alles an­­ders, auch bei Sago. 14 Jahre lang war Friedberg die Heimat der Poetenschule Sago, zu der mehrere Dutzend Liedermacher, Chansoniers, Songwriter und Musikkabarettisten gehören. Da­nach legten die Künstler eine lange Pause ein. Vor zwei Jahren kehrten sie in den Friedberger Schlosshof zurück und gaben, wie immer, ein ausverkauftes Konzert. Bei der aktuellen Neuauflage blieb nun jedoch etwa ein Drittel der Plätze leer.