Friedberg

12:38 Uhr

Ohne Beute: Unbekannter bricht in Firma ein und geht leer aus

In Friedberg wurde in eine Firma eingebrochen, der Dieb konnte aber wohl keine Beute machen.

Ein unbekannter Täter dringt in eine Firma in der Balthasar-Schaller-Straße in Friedberg ein. Er macht keine Beute, richtet aber großen Sachschaden an.

Von Marlene Volkmann

In eine Friedberger Firma an der Balthasar-Schaller-Straße wurde eingebrochen. Laut Polizei ereignete sich der Einbruch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass nichts gestohlen wurde. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

