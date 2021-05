Polizei erwischt jungen Mann mit frisiertem Mofa in Friedberg

Ein 16-Jähriger war in Friedberg mit seinem Mofa zu schnell unterwegs. Er hatte es frisiert. Jetzt bekommt er Ärger mit der Polizei.

Am Mittwochmittag fiel einer Polizeistreife in der Paarstraße in Friedberg ein Mofa auf, das schneller als erlaubt unterwegs war. Die Beamten unterzogen das Fahrzeug einer Kontrolle. Der 16-jährige Mofa-Fahrer räumte eine Manipulation an seinem Mofa ein. Da er nur eine Mofa-Prüfbescheinigung besitzt, erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)