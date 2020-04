vor 48 Min.

Friedberg: Senior fährt auf Motorrad auf

In Friedberg biegt ein 64-Jähriger laut Polizei in den Kreisverkehr ein. Dort übersieht er jedoch einen Motorradfahrer.

Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Südtiroler Straße in Friedberg fuhr ein 64-jähriger Lkw-Fahrer auf einen Motorradfahrer auf. Ersterer bog gerade in den Kreisverkehr ein und übersah den dort vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 27-Jährige stürzte und wurde nach Angaben der Polizei Friedberg daraufhin leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Friedberger Krankenhaus gebracht.

Unfall in Friedberg: Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf 1500 Euro

Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (pos)

