Unbekannte Person demoliert Smart und verschwindet

Ein Smart wird in Friedberg beschädigt, die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher verschwindet, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern.

In Friedberg wurde am Mittwoch ein Smart kaputt gemacht. Das Auto war in der Robert-Hartl-Straße geparkt und muss zwischen sieben Uhr und 19 Uhr beschädigt worden sein.

Laut Polizei geschah dies mutmaßlich im Vorbeifahren. Der Schaden am Heck des grauen Smart wird mit etwa 500 Euro angegeben. Die Polizei nimmt Hinweise auf den Unfallflüchtigen oder die Unfallflüchtige unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)