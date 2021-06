Unbekannter entsorgt illegal sechs Altreifen in der Natur

Eine Spaziergängerin findet alte Reifen neben dem Fußweg an der Afrastraße in Friedberg. Die Polizei sucht nun nach dem Täter, der die Reifen illegal entsorgt hat.

Neben dem Fußweg an der Afrastraße in Richtung Afrasee hat eine Fußgängerin am Dienstag gegen 17 Uhr Altreifen gefunden.

Wie die Polizei berichtet, wurden die sechs Reifen samt Felgen hier entsorgt. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise entgegen. (AZ)

