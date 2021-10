Friedberg

vor 47 Min.

Versuchter Einbruch in Friedberger Bäckereifiliale

Ein Einbruchsversuch in einer Bäckereifilliale ist missglückt, es entstand aber ein Sachschaden.

Eine unbekannte Person versucht, in den Laden einer Bäckerei in Friedberg einzubrechen. Allerdings gelingt es nicht, in den Laden einzudringen.

In die Filiale einer Bäckerei hat ein unbekannter Täter oder eine Täterin versucht einzubrechen. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Friedberger Ludwigstraße zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 5.15 Uhr. Es konnte niemand in die Verkaufsräume eindringen, es entstand aber ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

