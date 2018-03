Friedberg: Wie einst der BR beim Scheibenwischer

Die Theatergruppe der Volkshochschule darf ihr neues Stück nicht in der Friedberger Mensa aufführen.

Thomas Hilgers ist ein großer Theaterfan. Weil er selbst gern auf der Bühne steht, hat er nach seinem Studium eine eigene Gruppe ins Leben gerufen. Viermal wurden inzwischen unter dem Dach der Volkshochschule Stücke aufgeführt. Diesmal wollte er unter dem Titel „Die Qual der Wahl“ die Vorgänge in seiner Heimatstadt satirisch beleuchten – was man mancherorts gar nicht komisch fand.

Bürgermeister Roland Eichmann, dem in dem Stück eine tragende Rolle zugedacht war, reagierte gewohnt dünnhäutig. Er sprach von schlechtem Stil, städtische Ressourcen nützen zu wollen und nicht von Anfang an mit offenen Karten zu spielen. Dabei war der grobe Inhalt des Stücks seit Dezember im Rathaus bekannt. Nämlich aus dem städtischen Kulturprogramm, für das Eichmann selbst ein Grußwort verfasst hatte.

Und jetzt Einsicht in das Textbuch verlangen und mit rechtlichen Schritten drohen? Der ganze Vorgang erinnert an Zeiten, in denen sich der Bayerische Rundfunk aus dem Polit-Kabarett Scheibenwischer ausblendete. Selbst im BR darf man inzwischen Witze über die Staatsregierung machen. In Friedberg ist man da offensichtlich noch nicht soweit.

Themen Folgen