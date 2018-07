vor 54 Min.

Friedberg ist stolz auf seine Abiturienten

Die Absolventen des Gymnasiums feiern ihre Hochschulreife. Jetzt wird gefeiert

Von Vanessa Polednia

Wenn junge Menschen in Anzug und Abendkleid herausgeputzt, gefolgt von ihren stolzen Eltern, in eine Turnhalle gehen, kann es eigentlich nur einen Grund hierfür geben: Es wird ein erfolgreicher Schulabschluss gefeiert. Am Freitagnachmittag waren es konkret 102 Abiturienten des Staatlichen Gymnasiums Friedberg, die ihr Abschlusszeugnis entgegennahmen.

Mit einem Rüstzeug an Wissen und Herzensbildung, verlassen die Abiturienten nun eine Schule, die sie acht Jahre lang gefördert, aber auch gefordert hat. Und die Ergebnisse dieser Arbeit können sich sehen lassen. Denn im Durchschnitt haben die Schüler einen Notenschnitt von 2,11 erreicht. Die Schuldirektorin Ute Multrus zeigte sich sichtlich stolz über die Leistung ihrer Absolventen. Den besten 16 Schülern des Jahrgangs, mit einer Note von mindestens 1,5, wurde ein Preisgeld verliehen. Aber auch Schüler, die sich in ihrer Zeit auf dem Gymnasium in außerschulische Aktivitäten engagiert haben, wurden prämiert. Sie haben sich beispielsweise in der Theatergruppe, im Orchester oder als Tutoren eingebracht. „Die Schule lebt von dieser aktiven Beteiligung“, so Ute Multrus. Für sie war es als Schulleiterin des Gymnasiums der erste Abiturjahrgang.

Das bestandene Abitur zu feiern, heißt aber auch Abschied zu nehmen. In der Big Band und anderen schulischen und außerschulischen Bereichen werde somit ein großer Aderlass zu bedauern sein. Aber auch der langjährige Elternbeiratsvorsitzende Markus Bubmann beendet mit dem erfolgreichen Abschluss seiner Tochter Katharina sein Amt. Doch so ganz gehe man nie, wie Landrat Klaus Metzger in seiner Rede prophezeite. So sinniere man spätestens beim ersten Klassentreffen verklärt über die schöne Schulzeit. Die Big Band unter der Leitung von Wolfgang Raab sorgte, trotz angesprochenen Musikerschwund, für einen schwungvollen Abend. Und der zweite Bürgermeister Richard Scharold machte eines besonders deutlich in seinem Grußwort: „Friedberg ist stolz auf Sie!“

Apropos stolz: Die Schülerinnen Claudia Sindermann, Idoia Wille und Paulina Pittrich haben ihre Hochschulreife sogar mit einer 1,0 bestanden. Nun schlagen sie unterschiedliche akademische Bahnen ein. So plant Idoia Wille gerade ihren einjährigen Auslandsaufenthalt in Spanien. Danach könnte sie sich Vorstellen Bio-Chemie zu studieren. Claudia Sindermann und Paulina Pittrich wollen sich hingehen gleich im nächsten Wintersemester in das Jura beziehungsweise Medizinstudium stürzen. Sie freuen sich auf die neuen Herausforderungen und Erlebnisse, die der neue Lebensabschnitt mit sich bringt.

Die Abiturienten Lisa Göddert und Tobias Deinböck führten ihre Mitschüler, Lehrer und Angehörige durch einen humorvollen Rückblick. Dieser ging durch alle acht Stufen ihrer Schulzeit auf dem Gymnasium Friedberg. So erzählten sie von kaputt geschlagenen Fensterscheiben im Schullandheim in Furth im Wald, dem Tanzkurs in der neunten Klasse und spannenden sowie nervenaufreibenden Phasen während der Oberstufe. „Wir werden nun unterschiedliche Wege einschlagen, aber jeder wird auch seinen Weg gehen“, da ist sich Abiturient Tobias Deinböck sicher.

Nach der offiziellen Zeremonie ging es für die Abiturienten zum Essen und Feiern in die Friedberger Stadthalle. Und dann heißt es passend zu ihrem Abi-Motto „ABIos Amigos - zwölf Jahre Siesta, jetzt machen wir Fiesta“ Party-Urlaub in Spanien, bevor der Ernst des Lebens beginnt.

Themen Folgen