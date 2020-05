vor 59 Min.

Friedberg sagt Reise in die Steiermark ab

Augustfeste in der Partnergemeinde finden nicht statt

Die Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen in Europa haben nicht bewirken können, dass die geplante große Fahrt nach Friedberg in der Steiermark im August dieses Jahres stattfinden kann. Wie der Präsident des Partnerschaftskomitees Felix Reithemann mitteilte, wurde der Besuch vom 14. August bis 18. August mit Besuch des dortigen traditionellen Steinbruchfestes abgesagt.

Denn zum einen haben die Steirer ihr Feuerwehrfest im Steinbruch ebenfalls gecancelt und zum anderen sind in der Steiermark dann vermutlich sogar noch die Hotels geschlossen, wie der dortige Komitee-Chef und Hotelbetreiber Roland Gressenbauer wissen ließ. Das Event bei der Seebühne Mörbisch mit der „West Side Story“ ist ebenfalls ins Wasser gefallen.

Auch das Stiegel-Fest, das Roland Gressenbauer eine Woche vorher auf dem Hauptplatz veranstalten wollte, ist abgesagt. Und damit auch der Besuch der Friedberger Jugendkapelle, der in dieser Zeit über Wien zur Partnerstadt geplant war.

Großen Eindruck hat die Solidaritätsbekundung der Stadt Friedberg in der Steiermark gemacht. In Annoncen in der Grazer „Kleinen Zeitung“ haben „die Bayern“ zum Zusammenhalt aufgerufen. So wie auch in Völs am Schlern, in Chippenham, Bressuire und La Crosse. Mit ein paar Kartons Steirer Wein haben sich die Österreicher revanchiert. Roland Gressenbauer teilte mit, dass er die Zwangspause durch Corona genutzt und mit dem Umbau und der Renovierung seines Hotels Schwarzer Adler begonnen hat. (pt)

