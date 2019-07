vor 50 Min.

Friedberger Handwerker bauen Brunnen zum Altstadtfest

Das Gemeinschaftswerk der Handwerker zur Friedberger Zeit ist ein schwieriges Unterfangen. Am Stand der Zimmerer auf dem Marienplatz wird fleißig gewerkelt.

Von Tom Trilges

Am Wochenende haben die Zimmerer angefangen, auch die Maurer werkeln schon fleißig: Dieses Jahr wollen die Friedberger Handwerker zum Altstadtfest einen Brunnen bauen. Unsicher sind sie, ob alles bis zum Ende des Altstadtfestes gelingt.

Handwerker bauen Brunnen zum Altstadtfest in Friedberg

Säge, Zollstock und Hammer lagen schon am Samstagabend parat am Marienplatz, wo die Friedberger Zimmerer ihren Stand haben. Auch die Holzplatte, auf der fleißig hantiert werden dürfte, war schon vorbereitet. Am Sonntag dann machten sich die Leute um Wolfgang Bradl aus Rinnenthal an die Arbeit. „Wir sind hier für das Dach des Brunnens zuständig“, sagte der Hügelsharter Bradl.

Unten wird – wenn alles nach Plan läuft – eine etwa 70 bis 80 Zentimeter hohe Mauer stehen, darüber stellen später Holzstreben die Verbindung zum Dach her. Doch wann ist später? Bradl gibt sich kämpferisch und meinte: „Wir versuchen natürlich, das Ding bis zum Ende komplett fertig zu haben. Aber das wird verdammt schwierig.“

Wird Werk der Handwerker zur Friedberger Zeit rechtzeitig fertig?

Wenig später ruft der Mann mit dem langen, grauen Bart, der beinahe bis zum Boden zu reichen scheint, einem seiner Kollgen zu: „Hol ’ halt mal das Foto, dann sieht er auch, wovon ich hier verzähl.“ Bradl deutet auf die Aufnahme. Darauf ist ein Brunnen aus zwei verschiedenen Perspektiven zu sehen. „Ob wir das so hinbekommen, wie es da ausschaut, das kann man schlecht sagen“, so Bradl.

Hektik ist bei den Zimmerern aber weiß Gott nicht zu befürchten. Sie betonen einhellig, dass sie alles geben werden, um den Friedbergern schon am kommenden Sonntag ein fertiges Werk zu präsentieren. „Aber wenn’s halt nicht geht, was willst Du dann machen?“, sagt Bradl schulterzuckend. „Wichtig ist doch, dass es fertig wird. Im schlimmsten Fall reicht es, wenn das einen Tag vor dem Auftakt zum nächsten Altstadtfest passiert.“

Zimmerer Bradl geht vor dem Altstadtfest in Friedberg noch arbeiten

Bradl selbst geht während des Friedberger Altstadtfestes ganz normal arbeiten. Das heißt: Um 4.45 Uhr beginnt der Tag. „Früher musste ich dann wirklich schuften bis zur letzten Minute, jetzt kann ich mich auch mal unauffällig im Büro verdrücken.“ Spätestens um 18 Uhr bezieht er dann den Zimmerer-Stand und beginnt unter anderem für das Gemeinschaftsprojekt der Handwerker zu schuften.

„Elf Mal war ich schon hier“, erzählt Bradl. Seither hat er an zahlreichen Gemeinschaftswerken mitgearbeitet. „Es ist jedes Mal eine tolle Sache.“ Sein persönliches Highlight ist aber der Einzug am ersten Tag, weil sich auf der Zugstrecke alle Gruppen begegnen: „Da schaut man immer in viele strahlende Gesichter.“

