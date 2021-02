vor 49 Min.

Friedberger Studenten: Studium vor dem Bildschirm - oder an der Uni?

Plus Jessica Hübel hat an der Universität sowie am PC studiert, Michelle Heichel kennt nur Online-Vorlesungen. Die Friedbergerinnen berichten von ihren Erfahrungen.

Von Leah Rehklau

Jessica Hübel (19), Friedberg Jessica Hübel kennt die Normalität. Sie studiert im dritten Semester International Management an der Hochschule Augsburg, anfangs konnte sie also noch in die Uni. So mit Kontakt zu Kommilitonen und Dozentinnen, mit allem Drum und Dran. Viel konnte sie während ihres ersten, klirrend kalten Semesters nicht unternehmen, „es war ja auch immer früh dunkel“, sagt die 19-Jährige. Außerdem habe sie ohnehin nie viel Zeit gehabt, an Gruppenaktionen wie beispielsweise einer Schnitzeljagd durch Augsburg teilzunehmen. Aktionen wie diese sollten den Erstsemestern helfen, die Stadt kennen zu lernen.

Dennoch kennt sie die meisten Namen und Gesichter, hat etwa 15 Personen, mit denen sie sich gut versteht, und eine beste Freundin, "ohne die ich mir das Studium nicht mehr vorstellen könnte“. Doch das Studienleben, wie man es sonst kennt, hat auch sie nicht mehr wirklich ausleben können.

Jessica Hübel studiert in Augsburg International Management. Bild: Jessica Hübel

Das zweite Semester fand für Jessica nämlich schon online statt. Für sie eine Umstellung, aber: "Die Dozenten geben sich viel Mühe, viele zeichnen die Vorlesung auf“, erzählt die Friedbergerin. "Sie regen auch die Kommunikation untereinander durch Live-Chats an.“

So gibt es sogar Gruppenarbeiten in den Englisch- und Französischkursen. "Und wenn ich die Kamera einschalte, ist es gar nicht mehr so seltsam, mit einem Bildschirm zu sprechen“, erklärt sie. Anstrengend seien die Kurse trotzdem: "Man sitzt den ganzen Tag nur vor dem Bildschirm, bewegt sich kaum“, sagt Jessica. Sie versucht das mit Joggen auszugleichen.

Jessica Hübel aus Friedberg sieht positive Aspekte im Studium zuhause

Es gebe jedoch auch positive Aspekte: "Ich spare mit den Weg zur Uni, kann länger schlafen, bin flexibler“, sagt sie. Zwischen den Vorlesungen gehe sie spazieren, bekomme so leichter den Kopf frei. Auch fürs Kochen hat die 19-Jährige nun mehr Zeit. Problematisch werde es, wenn die Internetverbindung mal wieder hakt. Oder wenn es mal wieder etwas anzuschaffen gibt, zum Beispiel Laptop mit Kamera und Mikrofon. Denn ohne die Utensilien sei ein Online-Studium kaum möglich. "Es kostet Geld, muss erst einmal ankommen“, sagt Jessica.

Unabdingbar sei zudem eine hohe Selbstdisziplin. „Es ist nun mal sehr schwierig, sich zum Lernen motivieren, wenn man von all den schönen Dingen, die man stattdessen zu Hause tun könnte, abgelenkt wird“, erklärt sie.

Trotzdem ist die Friedbergerin dafür, die Online-Lehre auch nach der Corona-Pandemie aufrecht zu erhalten. Immerhin werde die Digitalisierung immer wichtiger, ein Fernstudium ist so viel eher möglich – falls man nicht von zu Hause weg möchte.

Michelle Heichel aus Friedberg kann sich die Arbeit im Studium einteilen

Michelle Heichel (20), Friedberg Sozialwissenschaften sollten es sein, nach wie vor. Die Pandemie hat Michelles Pläne nicht beeinflusst.Die 20-Jährige hat ihr Studium im Oktober 2020 an der Uni Augsburg begonnen, kennt somit nur die Online-Lehre. Zwar seien es "widrige Umstände“, das Studium mache ihr dennoch Spaß. Warum? "Ich bin von der Umsetzung des Online-Programms begeistert“, sagt sie, es bringe viele Vorteile mit sich: "Ich kann mir meine Arbeit selbst einteilen, kann die Skripte durch die aufgezeichneten Vorlesungen in meinem Tempo durcharbeiten“, erklärt Michelle.

Das sei insbesondere für Studierende mit Nebenjob angenehm, wenn man also an feste Zeiten gebunden ist. "Am besten ist es, dass ich nicht mehr in der Kälte an einer Straßenbahnhaltestelle warten muss“, sagt sie lachend.

Und wenn mal das Internet streikt? "Kein Problem“, sagt die Friedbergerin, "wir haben auch offline genug Lehrmaterial.“ An die Arbeit mit Kamera habe sie sich derweil noch nicht gewöhnt. "Anfangs war es komisch, mit dem Bildschirm zu reden, trotzdem macht es den Kontakt irgendwie persönlicher“, sagt sie.

Ein Bild der Universität Augsburg aus "normalen" Zeiten. Bild: Felicitas Macketanz (Archivfoto)

Ob ihre Leistungen unter der Pandemie leiden, kann sie nicht beurteilen, "ich habe ja keinen Vergleich zu einem normalen Studium“. Schwierig sei es, Prioritäten zu setzen, "das kommt aber bestimmt in den nächsten Semestern.“ Der Kontakt zu Mitstudenten und Dozentinnen sei "gerade am Anfang schwierig, wenn man sich noch nicht so gut zurechtfindet“, sagt sie.

Michelle Heichel aus Friedberg findet ein Halb-halb-Modell im Studium sinnvoll

Auch die Absprache bei Referaten sei komplizierter. "Ich tue mich schwerer damit, online eine Frage zu stellen, als im Präsenzunterricht“, so die Studentin. "Unter anderen Umständen wäre ich vielleicht in die Sprechstunde eines Dozenten gegangen, per E-Mail kann er oder sie manches auch missverstehen. Alle positiven Aspekte können die negativen, wie das Fehlen der sozialen Kontakte, nicht ausgleichen“, erklärt sie. "Die Fachschaft tut ihr Bestes, virtuelle Treffen außerhalb der Vorlesungen zu organisieren, doch es ist leider nicht dasselbe.“

Ihr Resümee für das erste Semester: "Alles hat recht gut geklappt. Ich bin auch meinen Dozenten und älteren Kommilitoninnen dankbar, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben.“

Auch Michelle ist der Meinung, die Unis sollten Online-Lehre nach der Pandemie ausbauen. Vor allem bei vielen besuchten Vorlesungen hält die 20-Jährige das für sinnvoll. Kleinere Seminare würde sie jedoch lieber vor Ort besuchen, um den intensiveren Kontakt voll ausschöpfen zu können. "Eine Mischung wäre ganz gut. Ganz auf online umsteigen würde ich nicht wollen, sonst geht das Studentenleben an sich einfach verloren“.

