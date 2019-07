Friedberger Zeit: „Wir sind das Fest“

Endspurt für die Friedberger Zeit! Was macht Altstadtfest so besonders?

Endspurt für die Friedberger Zeit! Noch zwei Tage befindet sich die Stadt im Ausnahmezustand, befeuert durch das riesige Glück mit dem Wetter. Warum es so gut funktioniert, hat Armin Rabl in einer der Abendandachten in Sankt Jakob auf den Punkt gebracht: „Wir sind das Fest.“

Das Fest ist im Vergleich zu anderen Großveranstaltungen erfrischend unkommerziell. Der große Einsatz der Handwerker, die ihm mit ihren Ständen einen besonderen Stempel aufdrücken, macht viel aus. Ihrem Engagement, aber auch das von Vereinen wie den Bogenschützen oder dem Schützenkranz Wulfertshausen, ist zu verdanken, dass für Familien viel geboten ist.

Die Friedberger Zeit findet nur alle drei Jahre statt und begeistert nicht nur Friedberger, sondern Menschen aus der ganzen Region Augsburg und darüber hinaus. Video: rt1.tv

Das ist gut, denn die Kleinen werden heranwachsen und irgendwann die Basis des Festes sein. Aber auch Wirte und Standbetreiber stecken viel Herzblut in die Veranstaltung, ganz zu schweigen von den Akteuren, Schulen, Chören, Sportlern, Tänzern, die Abend für Abend auf der Bühne stehen. Das kommt an: Viele Gäste, die erst nur einen „Zollschein“ für einen Tag erworben haben, tauschen ihn nachts beim Verlassen des Altstadtfestes um in das Siegel für die gesamte Festwoche.

Natürlich richtet sich das Augenmerk auch auf die jungen Männer, die Festgäste angepöbelt und angegriffen haben. Allerdings ist zu sagen: Bislang ist sonst zum Glück nichts passiert – also sollte sich Friedberg sein Fest nicht vermiesen lassen, dass es mit so viel Liebe und Energie auf die Beine gestellt hat.

Denn die Friedberger Netzwerke tragen das Altstadtfest und werden gleichzeitig dadurch gestärkt. In einer Gemeinschaftsleistung bürgerschaftlichen Engagements, mit der Stadt als Organisator und Geldgeber im Hintergrund, ist in den 30 Jahren etwas entstanden, das Friedberg verändert hat. Darauf können alle gemeinsam stolz sein.

