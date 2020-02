Friedbergs Realschul-Rektor Anton Oberfrank verabschiedet sich

Plus Der Friedberger Realschuldirektor Anton Oberfrank geht in den Ruhestand. Was dem Multitalent am Herzen lag und welchen Dingen er sich nun widmen möchte.

Seine letzte Amtshandlung war das Unterschreiben von Halbjahreszeugnissen. Dann wurde Anton Oberfrank in den Ruhestand verabschiedet. Über 25 Jahre war er an der Konradin-Realschule, 18 Jahre lang als Schulleiter. „Es war immer mein aufrichtiges Anliegen, stets eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und mitzugestalten, sodass alle gerne in unsere Schule gehen. Schüler, Eltern und Lehrer sich entfalten und gut aufgehoben fühlen. Soweit es die äußeren Umstände erlauben“, so Oberfrank.

Diese besondere Atmosphäre habe er selbst immer sehr genossen, verrät er im Gespräch mit unserer Zeitung. Seine Kollegen hatten ihm ein „himmlisches Schild“ mit der Aufschrift „Büro für spektakulär-spontane Wunscherfüllung“ an seine Tür geklebt.

Gerne zitiert er den Artikel 131 der bayerischen Verfassung, der ihm sehr am Herzen lag: „Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden.“ Genau das haben seine Schüler an ihm geschätzt. Sie haben den Respekt gespürt, weil er sie immer verstanden und ernst genommen hat.

„Ich habe nie nach einem bestimmten Führungsmuster gehandelt und Schulentwicklung verordnet. Mir war wichtig, dass sich auch die Lehrer nach ihren persönlichen Talenten und Vorlieben entfalten konnten. Nie habe ich ein Projekt anordnen müssen. Das kam immer aus dem Kollegium selbst“, freut sich Oberfrank, der eine lebendige Schule an seine Nachfolgerin Daniela Walther übergibt.

Abschied mit Wehmut von der Friedberger Konradin-Realschule

Ohne Wehmut geht er nicht, aber er konnte sich nun glücklich und mit gutem Gewissen von seiner lieb gewordenen Schule verabschieden. Auf dringendes Anraten seiner Ärzte wegen chronischer Erkrankungen geht der 62-Jährige in den Ruhestand. Er war übrigens der Hahn im Korb – als letzter männlicher Direktor aller Schulen in der Stadt Friedberg.

Eigentlich sollte der aus Bissingen im Kesseltal stammende Kunstfreund gar nicht Lehrer werden. Nach seiner Internatszeit hätte der Dorfpfarrer ihn gerne als Seelsorger gesehen. „Ich wollte aber immer etwas mit Kunst und Sprache machen.“ So ging er nach Abitur und Wehrdienst an die Uni Augsburg und studierte Germanistik und Kunst fürs Realschullehramt.

Anton Oberfrank: Vom Bayerischen Wald in die Kaderschmiede

Nach dem Referendariat und einer kurzen Zeit beim Weka-Verlag als Texter und Grafiker trat er seine erste Lehrerstelle im Bayerischen Wald in Zwiesel an. „Doch gleich wollte ich wieder raus aus dem Wald“, bekennt er. So kam es ihm sehr gelegen, dass er nach zwei Jahren als Redenschreiber ans Kultusministerium nach München gerufen wurde. „In dieser Kaderschmiede kommt man ja um eine Beförderung nicht herum“, erzählt er.

18 Jahr lang war Anton Oberfrank Direktor an der Konradin-Realschule in Friedberg. Bild: Mareike König (Archivbild)

So entschied er sich anschließend für Friedberg als weitere berufliche Station, was „zum Glücksfall seines Lebens in vielerlei Hinsicht wurde“. Am 1. August 1994 trat er als Konrektor an der Konradin-Realschule an, und sieben Jahre später kam über die Ferien „plötzlich der Schulleiter abhanden“.

So musste er das Zepter übernehmen. „Besonders dankbar bin ich meinem Stellvertreter Karl-Heinz Waldmüller, der mich über ein Vierteljahrhundert als mein engster Wegbegleiter und Freund herausragend unterstützte. Ohne ihn hätte ich nicht bestehen können.“

Ein Zeichen der Wertschätzung für Anton Oberfrank

Dass auch Oberfrank selbst große Wertschätzung erfuhr, zeigte sich bei der offiziellen Verabschiedung. Statt der erwarteten 150 Gäste waren 200 erschienen. Landrat Klaus Metzger bezeichnete ihn als Multitalent: „Ein ambitionierter Künstler, humorbegabter Rhetoriker, passionierter Lehrer und noch vieles mehr. Sein Verhältnis zu den Menschen war und ist geprägt vom unbedingten Respekt des Gegenübers, er ist ein purer Philanthrop, ein Menschenfreund.“

Sein Kollegium schenkte ihm ein Album mit vielen Erinnerungen an die lange Zeit an der Realschule. Alles verpackt in ein wunderbares Märchen namens „Der magische Anton“, angelehnt an den Titel des Theaterstücks in Ottmaring. Die Theatergruppe der Realschule spielte ein eigens für ihn erarbeitetes Stück mit dem Titel „Vom Suchen und Finden“. Dass er in der letzten Szene als König Konradin mit einer Kaffeetasse als Reichsapfel und einem großen Pinsel als Zepter auf seinem Thron Platz nehmen durfte, war eine tolle Überraschung für den 62-Jährigen und rührte ihn sehr.

Auf dem Thron der Friedberger Konradin-Realschule

Das Schulorchester intonierte passende Lieder wie „Crazy little Thing called School“ und „Time after Time“, die Schüler erinnern an ihn mit persönlichen Oberfrank-Porträts, die sie im Kunstunterricht gemalt haben. Sie alle hängen nun im Schulhaus. „Darauf bin ich sehr stolz, denn so schön habe ich mich noch nie gesehen“, sagte Oberfrank. „Ich habe immer gehofft, dass Herrn Oberfranks Namenskürzel auf meinem Stundenplan steht“, sagte Schülersprecher Elias Kränzle.

Im Ruhestand will Oberfrank erst einmal als „Flaneur“ die nähere Umgebung kennenlernen. „Ich plane weder Kreuzfahrt noch globale Reisen. Als Erstes möchte ich den Kölner Dom besuchen.“ Auch sein Garten sei ihm über den Kopf gewachsen, den müsse er dringend pflegen. „Ich habe von meiner Frau Monika und meinen beiden Söhnen auch schon interfamiliäre Arbeitsaufträge bekommen und soll endlich ein Gartenhaus aufstellen“, sagt er lachend.

Er porträtiert und derbleckt die Friedberger Politprominenz

Aber auch die ein oder andere ehrenamtliche Tätigkeit werde er aufnehmen, „obwohl doch mein bisheriges Amt auch nicht unbedingt unehrenhaft war“. Anfragen gab es bereits. Und über häufigere Karikaturen zur Lokalpolitik in unserer Zeitung darf man sich wohl auch freuen. Zunächst wird er am 6.März beim Starkbierfest wieder als Fastenprediger die Politprominenz aus Friedberg derblecken.

