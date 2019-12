09:52 Uhr

Geldbörse einer Kundin in Friedberger Schuhgeschäft entwendet

In einem Friedberger Schuhladen hat eine Kundin kurz ihren Geldbeutel beiseite gelegt. In dieser Zeit schlug ein Dieb zu.

In einem Friedberger Schuhgeschäft hat ein Unbekannter die Geldbörse einer Kundin gestohlen. Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr befand sich eine 43-Jährige in dem Laden in der Augsburger Straße. Die Kundin legte während des Einkaufs ihren Geldbeutel kurz zur Seite.

Dies nahm der Täter laut Polizei zum Anlass, die Geldbörse zu entwenden. Es entstand ein Diebstahlschaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

