Geschäftswelt: Schuhhaus Kratzer & Hessing eröffnet neu

Vor sechs Wochen stand Barbara Kratzer vor der Presse und berichtete über ihre Nachfolge. Für die 74-jährige Unternehmerin ein markantes Datum in der Geschichte ihres Schuhhauses. Beim Pre-Opening wirkte sie nun viel gelöster und glücklich, weil sie weiß, dass ihr Schuhhaus bei der über 150 Jahre alten Hessing-Stiftung, die es zum 17. Februar übernommen hat , in guten Händen ist.

„Ich bin von ganzem Herzen stolz, dass die Hessing-Stiftung mit ihrem Geschäftsbereich Hessing-Maßarbeit für Orthopädie hier Einzug hält“, sagte Barbara Kratzer. Nun könne sie guten Gewissens in den Ruhestand gehen. „So hatte ich es mir immer erträumt. Ich kann jetzt loslassen“, schwärmte sie.

Friedberg: Geschäftsführer des Einkaufsverbands reist aus Heilbronn an

Viele geladene Gäste aus Politik und der Wirtschaft waren gekommen, um sich ein Bild des neuen Schuhladens zu machen und die Hessing-Familie kennenzulernen. Auch der Geschäftsführer des Einkaufsverbandes SABU Stephan Krug reiste extra aus Heilbronn an. Unter dem Dach von SABU befinden sich über 1000 Schuhgeschäfte aus Deutschland. Krug spricht von einem Anteil von rund zehn Prozent. Dass die Hessing-Stiftung bei dem Einkaufsverband angenommen wurde, freut Kratzer besonders. Sie dankte allen Handwerkern, dass die Arbeiten pünktlich zur Eröffnung fertig geworden sind. Das Geschäft musste den neuesten Brandschutzvorgaben entsprechend umgebaut werden.

In der Familie gab es keinen Nachfolger für das Schuhhaus Kratzer

Dass auch ihr Firmenname und ihr ausgewähltes Schuhsortiment weitergeführt werden, ist für Kratzer eine besondere Auszeichnung. Sie weiß, dass ihr Geschäft in ihrem Sinne weitergeführt wird. Eine Lösung innerhalb der Familie war wie berichtet nicht möglich.

Ronny Egger, Leiter der Hessing-Maßarbeit für Orthopädie (links), und Thomas Schmidt-Tancredi, Direktor der Hessing-Siftung, wünschen Barbara Kratzer alles Gute. Bild: Sabine Roth

Alle sechs Mitarbeiter wurden übernommen. „Wir freuen uns sehr auf dieses neue Unternehmenskapitel“, so Ronny Egger , der Leiter von Hessing Maßarbeit für Orthopädie. „Zum einen führen wir eine 126-jährige Tradition in Friedberg fort und zum anderen bringen wir unsere Kompetenz nun auch rund um die Themenfelder Mode- und Kinderschuhe ein.“ Die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion erleuchtet das neue Schuhgeschäft bereits in den buntesten Farben.

Thomas Schmidt-Tancredi, der Direktor der Hessing-Stiftung, spricht von einer großen Möglichkeit und bedankte sich bei Barbara Kratzer für das Vertrauen. „Wir wissen, wie wir mit Schuhen umgehen. Bei uns steht die Fußgesundheit an erster Stelle.“ Auch orthopädische Maßschuhe werden im Geschäft in der Friedberger Innenstadt künftig angepasst, kündigt Schmidt-Tancredi an. Hessing und Kratzer seien nun erfolgreich zusammengeführt. „Von Anfang an haben wir die Vernetzung mit den Nachbargeschäften priorisiert. Wir möchten nicht den Eindruck erwecken, dass wir als Augsburger hier fremd sind“, betonte Schmidt-Tancredi.

Alle Mitarbeiter des Schuhgeschäfts von Hessing übernommen

Ronny Egger , der Leiter der Hessing-Maßarbeit für Orthopädie, verantwortet die Sanitätshäuser am Königsplatz in Augsburg und in Göggingen. Nun führt er auch das Schuhhaus in Friedberg. Egger wohnt selbst in Friedberg und freut sich auf seine neue Aufgabe.

Schmidt-Tancredi dankte dem bisherigen Kratzer-Team für das Vertrauen: „Eine wichtige Grundlage für das Fortführen des Schuhhauses war, dass wir das gesamte Team übernehmen können“, sagte Egger. Die Kunden können sich also weiterhin auf die gewohnte Fachkompetenz, Beratung und das bestehende Vertrauensverhältnis verlassen.

Friedberg: Kratzer & Hessing ein Gewinn für den Einzelhandel

„Man spürt eine besondere Atmosphäre, wenn zwei ebenso traditionsreiche wie kompetente Unternehmen sich verbinden“, sagt Bürgermeister Roland Eichmann beim Pre-Opening. „Für unsere Innenstadt ist Kratzer & Hessing ein Gewinn und ein klares Signal für die Bedeutung unseres Einzelhandels “, fügte er hinzu.

Die bisherigen Öffnungszeiten von montags bis freitags zwischen 9.30 und 18.30 Uhr sowie samstags von 9.30 bis 14 Uhr bleiben. In dieser Eröffnungswoche darf man sich auf besondere Überraschungen freuen und auch beim Marktsonntag am 29. März ist Kratzer & Hessing mit von der Partie.

