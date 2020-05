vor 18 Min.

Graffito in Friedberg: Polizei sucht nach Zeugen

Ein Unbekannter besprayte die Jalousie eines Friedberger Anwesens. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Graffito auf einem Rollladen verursachte in Friedberg einen Schaden. Nach Angaben der Polizei besprayte ein Unbekannter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die Jalousie eines Anwesens in der Schloßstraße Die Friedberger Polizei spricht von einem Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Graffito in Friedberg: Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323-1710 entgegen. (pos)

Themen folgen