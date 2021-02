11:31 Uhr

Hartwaldstraße: Richtungswechsel im Meringer Gemeinderat sorgt für Ärger

Plus Mit Veränderungssperre und einem Bebauungsplan will der Meringer Gemeinderat drei Reihenhäuser an der Hartwaldstraße verhindern. Jetzt meldet sich der betroffene Eigentümer zu Wort.

Von Gönül Frey

Drei Reihenhäuser möchte der Kissinger Christian Weiß an der Hartwaldstraße 21 errichten. Weil dieses Vorhaben in den Augen der Meringer Ortspolitiker nicht ins Gebiet passt, hat der Gemeinderat beschlossen, den Bebauungsplan "Nördlich der Hartwaldstraße" aufzustellen und bis zu dessen Inkrafttreten eine Veränderungssperre zu erlassen. Das Paradoxe: Noch im März 2020 hatte der Meringer Bauausschuss einer Bauvoranfrage dazu mit 12:0 Stimmen das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Damals waren jedoch dem Landratsamt als der zuständigen Baugenehmigungsbehörde die Häuser zu massiv und es bat den Eigentümer um Nachbesserung. Weiß plante daraufhin in Abstimmung mit dem Landratsamt mit einer niedrigeren Bauhöhe und einer aufgelockerteren Gestaltung um und reichte sein Vorhaben in Mering erneut ein. Es stand im Dezember 2020 auf der Tagesordnung. Bürgermeister und Gemeinderäte hatten aufgrund der Kommunalwahl seitdem gewechselt.

Neuer Bauausschuss in Mering: Dreispänner fügt sich nicht ein

Der neu zusammengesetzte Bauausschuss kam entgegen des früheren Beschlusses zu dem Ergebnis, dass sich der Dreispänner, obwohl in der geänderten Planung nun weniger massiv, an der Hartwaldstraße 21 nicht in die Umgebung einfügt und empfahl dem Gemeinderat daher, einen Bebauungsplan aufzustellen. Dabei berief sich das Gremium unter anderem auch auf kritische Reaktionen aus der Nachbarschaft.

Die Abkehr des Gemeinderats von der ursprünglichen Entscheidung stellt Christian Weiß vor Schwierigkeiten. Wie er gegenüber unserer Zeitung erklärt, hat er das Grundstück erst nach einem positiven Signal aus dem Meringer Bauamt im Frühjahr 2019 gekauft. Wenn er das Grundstück nicht wie ursprünglich geplant bebauen kann, entstehe ein Schaden, der sich im sechsstelligen Bereich bewegt. Der Rechtsanwalt des Kissingers hat sich deswegen bereits an die Verwaltung gewandt.

Mit dem Vorgehen an der Hartwaldstraße befasst sich der Gemeinderat auch noch einmal in seiner Sitzung am Donnerstag, 25. Februar, ab 19.30 Uhr in der Meringer Mehrzweckhalle. Dann soll laut der Tagesordnung der formale Beschluss für die Veränderungssperre gefasst werden. Tritt diese in Kraft, darf in dem Gebiet nicht gebaut werden, bis der vorgesehene Bebauungsplan gültig ist.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen