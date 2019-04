vor 3 Min.

Hat der Müller-Markt eine Chance? Die Meinungen sind geteilt

Das Aus der Müller-Marktes in der Ludwigstraße bewegt die Friedberger sehr. Wir haben daher in einem Voting gefragt: Gibt es noch eine Chance? Hier das Ergebnis.

Von Ute Krogull

Hat der Müller-Markt in Friedberg noch eine Chance auf Rettung? Das fragte wir unsere Leser bei einer - nicht repräsentativen - Online-Umfrage. 435 Personen stimmten ab. 173 (40 Prozent) haben noch Hoffnung, 199 (46 Prozent) dagegen nicht. 62 Nutzern ist der Erhalt des Müller-Marktes egal.

Seit 1996 bietet der Drogeriemarkt Müller in Friedberg Hygieneartikel, Kosmetika, Lebensmittel und andere Waren an – Anfang kommenden Jahres dürfte damit Schluss sein. Das Unternehmen kann wegen sinkender Umsätze die Miete nicht mehr erwirtschaften und will den Standort an der Ludwigstraße aufgeben. Enttäuschung und Ärger sind groß.

23 Bilder Demonstration für den Müller-Markt Bild: Ute Krogull

Sogar eine kleine Kundgebung für den Erhalt von Müller fand statt. „Ist erst mal der Müller fort, schließen auch andere hier am Ort.“ Das skandieren die Teilnehmerinnen der Kundgebung für den Erhalt des Müller-Marktes. Etwa 35 Frauen (bei der Demo machte nur ein einziger Mann mit) zogen von der Ludwigstraße 36 zum Rathaus. Bürgermeister Roland Eichmann führt Gespräche mit dem Unternehmen.

