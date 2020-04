Hilferuf der Pallottiner: Corona stürzt die Armen noch tiefer in Not

Plus Bei den Pallottinern in Friedberg gehen viele Bitten um Hilfe aus Indien und Afrika ein. Missionssekretär Markus Hau appelliert an die Spendenbereitschaft.

Die Bedrohung durch das Coronavirus ist weltweit. Sie betrifft Friedberg genauso wie Schwellenländer in Afrika oder Asien. Aber in diesen Ländern kommt noch eine große Gefahr hinzu: Die Armen haben aufgrund des Shutdowns nicht einmal mehr das Geld, um sich ernähren zu können. Der ehemalige Friedberger Stadtpfarrer und Missionssekretär des Pallottinerordens, Pater Markus Hau, wirbt daher jetzt um die Hilfsbereitschaft der Deutschen für Afrika und Indien. Denn die Not armer Länder ist allein durch die Vorsorgemaßnahmen schon riesig.

Markus Hau berichtet von seiner Arbeit als Missionssekretär der Pallottiner. Bild: Pallottiner

Es ist eine ungewohnte Situation für Europa. Während normalerweise viel Aufmerksamkeit auf die armen Länder gerichtet und von Friedberg aus viel Geld nach Indien gespendet wird, hat sich zu Beginn der Corona-Krise der Spieß umgedreht: „Indien und Malawi haben eher auf uns geschaut, den deutschen Katholiken ihre Segenswünsche geschickt und signalisiert, dass sie an uns denken und hoffen, dass es nicht so schlimm ist“ erzählt Pater Hau, der sein Amt als Stadtpfarrer im Sommer 2017 an Pater Steffen Brühl übergeben hat. Doch inzwischen lautet die Frage: Wann kommt die Infektionswelle in diese Länder?

Strenge Ausgangssperre in Indien

In Indien herrscht jedenfalls bereits genauso Ausgangssperre wie hierzulande, sogar noch strenger. „Die Anordnung, dass man das Haus nicht mehr verlassen darf, kam innerhalb weniger Stunden“, berichtet Hau, der regelmäßig Kontakt mit den Mitbrüdern in Indien hält. Und ab da durfte das Haus nicht mehr verlassen werden.

Den Menschen blieben nur wenige Stunden, um Vorräte zu kaufen. „Und in einem Staat wie Indien mit Abermillionen Menschen mag ich mir das gar nicht ausmalen, was das bedeutet, was da los war! Wie die Leute in die Läden gestürmt sind, um für die nächsten 14 Tage Vorräte zu kaufen“, sagt Hau.

Kein Geld für Lebensmittel

Dazu kommt, dass man erst mal Geld braucht, um die Lebensmittel kaufen zu können. Aber die Tagelöhner haben immer nur das Geld für den nächsten Tag, um ihre Familie zu ernähren. Oder die Familie lebt weit entfernt, und die Arbeiter schicken das Geld nach Hause. „Wie soll das nun gehen?“, fragt sich Pater Hau. „In Indien gibt es ja kein Kurzarbeitergeld. Man wird sofort entlassen.“

Der öffentliche Nahverkehr sei auch sofort eingestellt worden. Die Arbeiter seien an dem Tag nicht mal mehr nach Hause gekommen und irgendwo gestrandet. „Ich weiß das von unseren Arbeitern in Bangalore, wo wir eine Schule bauen“, sagt der Pallottinerpater. „Die bekommen von uns jetzt wenigstens noch Lebensmittelpakete, damit sie überleben können.“ Die Pallottiner verteilen daher an vielen Stellen Reis, Linsen und Öl.

Pallottiner versorgen die Menschen mit dem täglichen Essen

Eine ähnliche Entwicklung steht auch Afrika bevor. In Nigeria und Malawi sei ebenfalls der Shutdown angeordnet worden. Seit einigen Wochen kommen ganz viele Hilfeanfragen zu den Friedberger Pallottinern, aus Indien, Südafrika und Kamerun. Und stets zeigt sich dieser wirtschaftliche Aspekt: „Die arme Bevölkerung wird in Not gestürzt. Die pallottinischen Mitbrüder sorgen sich um das tägliche Essen. Die Bitte um Geld für Nahrungsmittel ist das Hauptanliegen“, weiß der Pater. Da sei es wichtig, neben dem Anliegen, die Krise in Deutschland zu meistern, diese Armut nicht zu vergessen.

