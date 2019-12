vor 10 Min.

Holger Paetz blickt zurück

Holger Paetz unterhält mit einem Kabarettabend seine Besucher in Schmiechen. Foto: Erik Dreyer

Kabarettist kommt nach Schmiechen

Der Kabarettist Holger Paetz kommt mit seinem satirischen Jahresrückblick am Sonntag, 5. Januar, nach Schmiechen in den Veranstaltungsstadel der Familie Huster. Die Organisatoren von „Widmanns Kabarett“ aus Egling haben die Veranstaltung dorthin verlagert, da das eigene Wirtshaus zu diesem Zeitpunkt weder Pächter noch Konzession hat. „Wir wollten nicht absagen und sind sehr froh, in Schmiechen unterzukommen. Wir werden von Familie Huster und den erfahrenen Bedienungen des beliebten Weinstadels bewirtet“, teilte Kabarett-Organisator Heinrich Widmann mit.

In seinem Programm: „So schön war’s noch selten!“ hat Holger Paetz die „Highlights“ des Jahres 2019 gesammelt und präsentiert sie in seiner Ein-Mann-Jahresrückblickshow. Blitzgescheit und anspruchsvoll treibt der Sprachvirtuoses seine Wortspiele auf die Spitze.

ist um 20 Uhr, geöffnet ab 18 Uhr. Informationen gibt es unter der Telefonnummer 08206/6148.

