Jugendliche eine Woche ohne Smartphone: Geht das?

Jugendliche nutzen ihre Handys immer häufiger. Können sie überhaupt noch auf die Geräte verzichten? Das haben wir junge Leute aus Aichach-Friedberg gefragt.

Von Tom Trilges

Viele halten sie für die große Krankheit unserer Zeit: Die Abhängigkeit von digitalen Geräten wie Laptop, Smartphone oder Tablet. Zahlen belegen, dass gerade bei jungen Leute die Nutzung deutlich zugenommen hat.

Doch können Jugendliche auch noch ohne ihr Handy leben, zumindest für eine Woche? Das haben wir unsere Redaktionspraktikantin sowie drei Jugendliche aus dem Landkreis Aichach-Friedberg gefragt – und teils ernüchternde Antworten erhalten.

"Woche ohne Handy ist absolut unmöglich"

Leah Rehklau, 18, Harthausen, Praktikantin bei der Friedberger Allgemeinen, meint:

"Eine Woche lang das Handy wegzulegen wäre für mich absolut unmöglich. Überlegt mal, wie viel ich verpassen würde! Allein die Vorstellung, das alles durcharbeiten zu müssen, tausende Sprachnachrichten anzuhören – absolut grauenvoll! Außerdem muss ich erreichbar sein. Was ist denn, wenn ich unterwegs bin und eine Freundin ein dringendes Problem hat? Und was soll ich machen, wenn mir langweilig wird? Wenn ich keine Spiele spielen oder bei Instagram reinschauen kann? Etwa ein Buch lesen?"

Leah Rehklau, 18, Harthausen, Praktikantin Friedberger Allgemeine Bild: Peter Kleist

"Habe Smartphone-Verzicht schon getestet"

Lukas Zimmermann, 20, Bobingen, Student der Staatswissenschaften, sagt:

"Ich glaube, dass eine Woche ohne Smartphone möglich ist. Klar, man wird Nachrichten verpassen und nicht überall auf dem neuesten Stand sein, dafür ermöglicht es einem auch viele Dinge. Persönlich habe ich es schon mehrfach getestet, wenn zum Beispiel beim Campen der Akku leer war. Nicht ständig das Bedürfnis zu haben, nach Nachrichten zu schauen, ist eine tolle Sache. Vor allem in Momenten, in denen man von anderen Leuten umgeben ist, wäre es gut, den ständigen Gebrauch zu reduzieren."

Lukas Zimmermann, 20, Bobingen, Student Staatswissenschaften Bild: Leah Rehklau

"Ohne Handy bin ich aufgeschmissen"

Carla Vogel, 19, Eurasburg, Biologie-Studentin, berichtet:

"Ich könnte auf keinen Fall auf mein Handy verzichten. Klar, ohne Instagram, Snapchat und Co. könnte ich es schon mal aushalten. Aber ich brauche unbedingt meinen Wecker. Genauso benötige ich die Apps für die öffentlichen Verkehrsmittel, da kommen ja immer wieder neue wichtige Infos rein. Außerdem telefoniere ich selten über das Festnetz, sondern erledige alles über mein Handy, also Angelegenheiten mit Freunden, der Uni und so weiter. Fazit: Ich wäre ohne Handy aufgeschmissen!"

Carla Vogel, 19, Eurasburg, Biologie-Studentin Bild: Leah Rehklau

"Ich würde durchdrehen"

Leon Hopfes, 18, Ottmaring, Schüler an der FOS Friedberg, erklärt:

"Eine Woche ohne mein Handy? Ich würde durchdrehen! Nicht immer auf dem aktuellen Stand sein, nichts von meinen Freunden hören,... Ich bin es gewohnt, mein Smartphone 24/7 bei mir zu haben. Ich könnte mittlerweile einfach nicht mehr ohne. Mir wäre viel zu langweilig ohne Spiele und Netflix! Spontan mit Freunden treffen ohne WhatsApp-Verabredung – absolut undenkbar. Das Handy hat mein alltägliches Leben viel zu sehr beeinflusst, als dass ich jetzt noch darauf verzichten könnte."

Leon Hopes, 18, Ottmaring, Schüler an der FOS Friedberg Bild: Leah Rehklau

So nutzen junge Menschen ihr Smartphone

Whatsapp und Co. 85 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen nutzen ihr Smartphone bis zu drei Stunden am Tag für Whatsapp, Instagram und Snapchat.

Sucht 100 000 Kinder und Jugendliche sind nach einer Umfrage der Krankenkasse DAK süchtig nach Sozialen Medien. Bei acht Prozent trat eine depressive Neigung auf. 61 Prozent der 14- bis 24-Jährigen geben an, nicht auf WhatsApp verzichten zu können.

Eigenes Handy Hatten 2010 noch 14 Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen ein Smartphone, sind es heute rund 98 Prozent.

Nutzungsverhalten Mädchen nutzen Handys vor allem, um Musik zu hören, und für Streamingdienste. Jungen konsumieren häufiger digitale Spiele. Aktuell haben die 14- bis 19-Jährigen die höchsten Nutzungsdauern in den Sparten Chatten, E-Mail, Messenger, Musik und TV-Streaming.

Andere Hobbys Während noch rund 45 Prozent junger Frauen von Zeit zu Zeit Bücher lesen, sind es bei jungen Männern nur 33 Prozent.



